Премьер Грузии обвинил «политические силы» в беспорядках в Батуми

Столкновения в Батуми провоцируются деструктивными политическими силами, которые используют бытовое происшествие для эскалации, заявил глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили.

Эти силы, по словам Квирикашвили, провоцируют население на вандализм и «насилие к представителям силовых структур», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Грузия.

Квирикашвили обещал восстановить порядок. Он подчеркнул, что все, кто угрожают грузинской государственности, «получат от государства жесткий ответ».Напомним, беспорядки в Батуми начались с выписанного дорожного штрафа. Очевидцы утверждали, что полицейский, выписывавший штраф, оскорблял водителя.

Когда за водителя заступились свидетели происшествия, произошла потасовка с правоохранителями, шесть человек были задержаны.

Их отпустили после того, как у здания главного управления внутренних дел Аджарии собрались недовольные новым начальником патрульной полиции Малхазом Батиашвили и начались столкновения с полицией. Однако освобождение задержанных не привело к нормализации ситуации, в дело вступил спецназ.

Сотрудники спецназа с щитами и дубинками в руках за 15 минут освободили те улицы Батуми, где были совершены акты вандализма. Большинство людей, причастных к противоправным действиям, сбежало при виде силовиков. По данным СМИ, задержано около 10 человек, передает ТАСС.

К 7.00 утра (6.00 мск) в городе восстановили порядок, проводится задержание участников беспорядков.

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