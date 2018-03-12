Путин рассказал о дочерях

Российский президент Владимир Путин старается не афишировать свою личную жизнь. На все вопросы о своей семье он обычно отвечает односложно, не вдаваясь в подробности. Но в последнее время глава государства начал удивлять россиян откровенными признаниями.

Накануне вышел фильм "Путин", который снял журналист Андрей Кондрашов. В нем были затронуты, в том числе, моменты из биографии российского лидера. Остановился в интервью Путин на теме о своих дочерях. Он рассказал о том, что далеко не всегда был требователен к ним, но теми успехами, которые они добились, он гордится.

"Они стараются, они работают много. Я в этом смысле очень доволен, как они относятся к труду. Они трудоголики. Они очень любят свою страну, гордятся, думают о том, как и что сделать лучше, говорят со мной об этом. А как они будут строить свою личную жизнь? Они уже взрослые люди", - сообщил Путин.

Кроме того российский лидер добавил, что часто общается с дочерьми на тему о дальнейшем развитии России. Путин сообщил, что его дети хотят сделать нашу страну лучше.

Ранее Владимир Путин опровергал информацию о том, что его дети проживают за границей. Он подчеркивал, что дочери живут и работают в России, но другие детали раскрывать не стал. Президент лишь отмечал, что его дочери никак не связаны с политикой.

Напомним, у Путина две дочери - Екатерина и Мария. Их личная жизнь тщательно скрывается. Президент неоднократно указывал на тот момент, что его дочери не являются публичными людьми из соображений безопасности.

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