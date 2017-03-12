Российский ракетоносец «стелс» ПАК ДА: что известно о новом бомбардировщике





1 марта источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в России создан полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА). Этот самолет разрабатывается для Воздушно-космических сил РФ в компании "Туполев".



Ожидается, что его первый опытный образец поднимется в воздух на рубеже 2025–2026 годов. Первоначально предполагалось, что самолет начнет поступать в войска в 2023–2025 годах, а первые испытательные полеты намечались на 2019–2020 годы.



Как уточнили собственные источники в оборонке издания "Газета.Ru", пока собран полноразмерный деревянный макет кабины ПАК ДА, без крыла. С помощью него прорабатывается размещение экипажа и компоновка оборудования. А макет из композиционных материалов выполнен в масштабе 1:10 и может летать.



ТАСС собрал всю известную на данный момент информацию о новом бомбардировщике Дальней авиации ВКС России.



Сроки первого полета



В январе 2016 года главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что опытный образец ПАК ДА может подняться в небо раньше 2021 года.



Сирийский дебют "Белого лебедя"



Осенью 2016 года замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что ПАК ДА может быть представлен публике уже в 2018 году и по своим характеристикам существенно превзойдет существующие бомбардировщики.



Позже стало известно, что создание бомбардировщика сдвигается из-за возобновления серийного выпуска Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2. По последним данным, первый полет опытного образца ПАК ДА состоится на рубеже 2025–2026 годов.



Не "лебедь"



ПАК ДА станет не глубокой модернизацией Ту-160 (неофициальное название "Белый лебедь". — Прим. ТАСС), а принципиально новым летательным аппаратом. Ту-160 будет производиться отдельно, ранее стало известно о возобновлении его производства в модернизированном варианте Ту-160М-2



Предполагается, что в ПАК ДА будут максимально применяться технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс"). В частности, в его конструкции будут использованы радиопоглощающие материалы, а все оружие разместится внутри самолета. Известно также, что самолет получит дозвуковую скорость полета, это сделает его малошумным и снизит заметность в инфракрасном диапазоне.



Как рассказал ТАСС военный эксперт Виктор Мураховский, этот самолет создается как один из элементов стратегического сдерживания неядерными средствами.



По мнению эксперта, это требует большого объема научно-исследовательских работ не только по самому самолету, но и по бортовому радиоэлектронному оборудованию и средствам поражения, которыми он будет оснащен. Такие работы ведутся предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.



Наработки ЦАГИ



По данным открытых источников, существует порядка десяти различных вариантов компоновки самолета будущего, но первый макет ПАК ДА выполнен по схеме "летающее крыло".



Исследования по этой схеме ведутся уже с конца 80-х годов прошлого века в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ). Суть концепции заключается в том, что фюзеляж самолета редуцирован — его роль выполняет одно большое крыло, в котором размещаются все агрегаты и системы самолета, а также вооружение.



"Летающее крыло" не имеет хвостовых горизонтальных стабилизаторов, хотя может иметь один или два киля. Такая схема позволяет достичь более высоких значений аэродинамического качества, уменьшить взлетный вес, повысить топливную и экономическую эффективность самолета.



В 2014 году на одной из международных выставок представитель Объединенной двигателестроительной корпорации сообщал, что двигатель для ПАК ДА будет создан на базе газогенератора двигателя НК-32 второго этапа, установленного на российском стратегическом бомбардировщике Ту-160.



Предприятия концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) уже разрабатывают авионику для перспективного самолета. КРЭТ совместно с компанией "Туполев" участвует в ОКР (опытно-конструкторские работы). Самолет получит принципиально новую систему радиоэлектронной борьбы.



По словам главы концерна Николая Колесова, в самолете применят не только новые, но и уже опробованные технологии.



Что в США



Самым современным стратегическим бомбардировщиком США является B-2 Spirit. Он также построен по схеме "летающее крыло" и имеет необычный внешний вид. Иногда его сравнивают с кораблем пришельцев. В свое время это породило немало слухов о том, что самолет построен по технологиям, полученным при изучении обломков НЛО в так называемой Зоне 51.



В-2 — самый дорогой самолет в авиапарке ВВС США. По данным на 1998 год, цена одного B-2 составляла $1,16 млрд, стоимость всей программы — почти $45 млрд. Также огромные деньги тратятся на эксплуатацию и обслуживание Spirit. В частности, размещение самолета возможно только в специальном ангаре с искусственным микроклиматом — в противном случае ультрафиолетовое излучение повредит радиопоглощающее покрытие самолета.



Последней программой его развития считается NGB (Next Generation Bomber) — В-3. Согласно планам, не позднее 2020 года должен состояться выбор конкретного проекта бомбардировщика нового поколения для ВВС США, а в 2035 году начато его серийное производство. На вооружение хотят взять от 80 до 180 таких машин. По данным из открытых источников, проектная стоимость одного самолета — $500–550 млн.