«Саяны» приняли вызов. И победили

Кубок вызова – так называлась товарищеская встреча, которая прошла 12 марта в Абакане на стадионе «Саяны».

Хоккеистам «Саян» бросила в этот вечер вызов сборная команд Хакасии. В её составе, кстати, выступали и бывшие игроки абаканского клуба – Дмитрий Атапин, Алексей Терентьев, Антон Мартынов, Артём Торточаков, Авель Белосевич... Также сборная была усилена двумя мастерами спорта международного класса Николаем Кадакиным и Дмитрием Маланиным.

– Каждый будет болеть за свою команду, а победит в итоге русский хоккей, – сказал перед началом матча руководитель администрации главы Хакасии Валерий Денщиков.

Играли команды два тайма по 30 минут. Слаженную игру на льду «Саяны» продемонстрировали с первых минут, воплотив своё преимущество в семь забитых мячей.

На 5-й минуте открыл счёт Евгений Ткачук, ещё два мяча в активе Александра Захваткина (8, 11). Поводом для четвёртого гола стало нарушение правил, у «Саян» наказал соперника с пенальти Максим Василенко (13). До конца первого тайма отличился Андрей Хлюпин (21), а в составе сборной команд Хакасии забил Антон Мартынов (26).

Вторая половина встречи не была столь богата на голы. Разрыв в счёте дублем увеличил Андрей Ануфриенко (41, 52). Точку в мачте поставил Артём Торточаков – 7:2.

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