Севастополь: диверсантов из Украины ищут в окрестностях города

После сообщений о луганских арестах террористов из 8-го полка спецназа Украины и возможном проникновении нацистских диверсионных групп в Белгородскую область и Республику Крым стали понятны сообщения о небывалой мартовской зачистке окраин Севастополя.

Главная цель операции - большие дачные массивы, расположенные от Сапун-горы до района Максимовой дачи, между Лабораторным шоссе и проспектом Генерала Мельника. Фактически гребенка российских силовиков и полиции прошлась по всему севастопольскому юго-востоку, вплоть до Балаклавского района.

Все повороты и грунтовые дороги со стороны Лабораторного шоссе и трассы на Сапун-гору оцепили автоматчики в балаклавах. Патрули ДПС остановили движение и проверяли автотранспорт. Тут же началась тотальная зачистка дачных кооперативов. Если хозяев коттеджей не было на месте, помещения вскрывали принудительно. Подозрительных лиц задерживали и увозили для установления личности и подробной проверки миграционных документов.

Официальным поводом для спецоперации якобы стали жалобы дачников-севастопольцев на участившиеся случаи воровства электроинструмента и других ценных вещей. Как известно, дачные массивы в окрестностях Севастополя уже третий год являются пристанищем для вынужденных переселенцев Донбасса. Местные хозяева сдают им жилье, хотя у многих постояльцев нет официальной регистрации или она просрочена.

Пока неизвестно, выявлены ли среди украинских нелегалов реальные диверсанты. Но даже если в руки правоохранителей попали обычные «беженцы» без права на временное проживание - всех задержанных в районе Сапун-горы депортируют за пределы Российской Федерации.

Уточним, что нынешняя депортация пройдет предельно гуманно и никого не собираются «отдавать в лапы СБУ» на границе с Херсонщиной. Источники в ФМС сообщают, что уже выделены средства, чтобы перевезти людей через кордон между материковой Россией и Донбассом в Ростовской области. Точно так же летом-осенью 2014 года беженцев из зоны АТО, в экстренном порядке прибывших в пункты временного размещения Крыма, за счет федерального бюджета перенаправляли на Север и Дальний Восток. Бесплатные авиарейсы «Симферополь-Хабаровск-Южно-Сахалинск-Петропавловск-Камчатский» уходили тогда один за другим.

Есть еще одна не слишком приятная крымская новость для украинских гостей. Уже с 1 июня в республике запрещено работать водителям с правами Украины. Жители РК, у кого еще остались водительские удостоверения украинского образца, должны обменять их на российские. Хотя таких очень немного, и до сих пор обмен старых водительских удостоверений в Крыму осуществляется бесплатно, без сдачи экзаменов.

Запрет прежде всего касается самостийных шоферов-«заробитчан», работающих здесь по найму. С лета этой возможности уже не будет. Нарушителей ждет большой штраф и выдворение на Украину. «Жесткие санкции будут касаться и тех организаций, которые предоставляют рабочие места таким водителям», - заявил начальник ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

После операция в Севастополе на окраине курортной Евпатории сотрудники Пограничного управления совместно с коллегами из УФСБ обнаружили схрон с оружием. Тайник размещался в заброшенном сарае. Из-под груды песка вытащили военные электродетонаторы, ручную гранату Ф-1 и снаряженные магазины к автомату Калашникова. Теперь выясняют, кому и для чего предназначалась эта закладка.