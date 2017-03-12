Сирия: турки возле Манбиджа обстреляли правительственную армию. США подтягивают артеллерию

По данным правительственных источников, турецкие военные нанесли ракетные и артиллерийские обстрелы по позициям сирийских правительственных сил и их союзников в западном пригороде Манбиджа. Первоначально в появившихся сообщениях говорилось о том, что в результате обстрелов со стороны турков погибло 8 сирийских пограничников, однако подтверждения или опровержения со стороны правительства Асада не поступило.



Позже в тот же день сирийское государственное новостное агентство САНА сообщило со ссылкой на военный источник о том, что «обстрелы со стороны Турции, нанесенные по позициям пограничников, унесли жизни нескольких военнослужащих и многих ранили».

Если Анкара продолжит осуществлять подобные действия в данном регионе, то это легко может привести к крупному обострению ситуации в северной Сирии.



Ранее на этой неделе сирийские войска совместно с военнослужащими российской военной полиции и российским спецназом вошли в районы к западу от Манбиджа, которые контролировали поддерживаемые американцами Сирийские демократические силы. Правительственные силы вошли в деревни Абу Хайж, Кур Хуйук, Курт Вайран, Аль-Бугаз и Джубб Аль-Хамра. По-прежнему остается неизвестным полный перечень деревень, которые СДС должны передать сирийскому правительству.



США направили отряды спецназа морской пехоты в Сирию для участия в наступлении на Ракку. В отрядах Корпуса Морской Пехоты США будут, предположительно, включать батареи 155-мм гаубиц М777, которые послужат огневой поддержкой войскам в ходе штурма Ракки. Кроме того, дополнительные отряды морпехов будут защищать американских военнослужащих, а также станут одни из звеньев цепочки снабжения экспедиционных сил.



Как и предсказывал Южный Фронт, наступление на Ракку вынуждает Пентагон наращивать присутствие сухопутных войск, поскольку СДС не обладают достаточным военным потенциалом, чтобы в одиночку отбить город у ИГИЛ.



Кадры недавних боёв: