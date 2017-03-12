Террористы из западной коалиции разбомбили почти 2,5 тысячи иракцев

Проамериканская коалиция продолжает штурмовать иракский Мосул, а по американскому телевидению крутят картинки про то, сколь ожесточенное сопротивление оказывают террористы ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) — снайперы и смертники.

Продвижение, однако, есть, хотя и дорогой ценой. Иракская армия уже взяла под свой контроль аэропорт Мосула, главную электростанцию столицы, главное правительственное здание и полицейское управление. Иракские власти заявляют, что уже скоро весь город будет освобожден.

Тем временем агентство Reuters сообщает, что лишь за последнюю неделю Мосул покинули 40 тысяч жителей, ведь боевики используют простых горожан как живой щит, а отсюда и жертвы среди мирного населения.

По данным Пентагона, в Ираке за все время операции погибли от воздушных ударов проамериканской коалиции 220 человек, тогда как независимые источники цифру увеличивают в десять раз.

Сетевое издание Militarytimes об этом пишет так: "Независимые мониторинговые организации заявляют о большем числе жертв среди гражданского населения. Группа "Эйруорз", которая базируется в Лондоне, говорит о как минимум 2463 мирных жителях, убитых в результате авианалетов".

Но эта цифра в мэйнстриме западной прессы не в ходу, как практически ничего не пишут и о гуманитарной катастрофе Мосула. В то время как о кошмарах в ходе освобождения Алеппо все уши прожужжали. Двойные стандарты налицо.

Чтобы представлять динамику. 9 марта посол Ирака в Москве Хайдар Хади заявил, что под контролем террористов ИГИЛ остается лишь 15% территории Мосула. Битва идет с октября и все еще продолжается.