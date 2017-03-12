«Требования по реализации пива ужесточат в Волгоградской области

Администрация Волгоградской области примет ряд мер по упорядочению торговли пивом в регионе.

Все они были озвучены на координационном совещании по обеспечению правопорядка, которое в пятницу провел губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, глава региона обратил внимание участников заседания на многочисленные жалобы жителей на торговлю и распитие пива в общественных местах, рядом с образовательными и детскими учреждениями.

«Мы поддерживаем ответственных производителей и будем им помогать. Но культура употребления этого напитка не отвечает никаким нормам. Нам вместе с жителями, предпринимательским сообществом и правоохранительным блоком необходимо организовать процесс размещения и функционирования объектов общественного питания», — отметил Андрей Бочаров.

Губернатор потребовал от профильных ведомств администрации разработать нормативную базу, чтобы упорядочить торговлю пивом. При этом отметил, что права ответственных производителей и продавцов не должны ущемляться.

На совещании прозвучали предложения о принятии на региональном уровне мер по ужесточению требований к розничным продавцам пива.

Одно из них - запрет на реализацию пива в торговых предприятиях, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, где вход для покупателей расположен со стороны двора. Ограничения также коснутся точек общепита в нестационарных торговых объектах.

Андрей Бочаров отметил, что законопроект вначале должны обсудить Общественная палата и областная Дума. К тому же при подготовке документа следует учесть мнения предпринимателей.