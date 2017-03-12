Турция и Нидерланды устроили скадал перед выборами: «фашисткая» Гаага

, а их действия – «пережитками нацизма» и пригрозил ответными санкциями. Так он отреагировал на решение Гааги не пускать в страну самолет министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который хотел поучаствовать в митинге турецкой диаспоры. Гнев Эрдогана уже отразился на ходе избирательной кампании и может повлиять на результаты голландских выборов.

Президент Турции Тайип Эрдоган пришел в ярость в ответ на отказ Нидерландов принять самолет турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Выступая в субботу в Стамбуле на митинге, он назвал представителей правительства Нидерландов фашистами и пообещал зеркально ответить на решение Гааги.

«Это пережитки нацизма»

«Они ничего не знают ни о политике, ни о международной дипломатии. Это пережитки нацизма, а они – фашисты, - заявил Эрдоган. – Как теперь ваши самолеты будут садиться у нас после того, как вы не пустили нашего министра иностранных дел? И я говорю о дипломатах, а не об обычных гражданах. Их поездки – это отдельная тема».

Президент добавил, что «Голландия сколько угодно может кормить террористов», но в конечном итоге все это ударит по ней.

Гневное выступление последовало за тем, как в субботу МИД Нидерландов отказал в посадке самолета Чавушоглу. Решение было мотивировано тем, что что визит мог угрожать общественному порядку и безопасности страны. Еще до того, как Гаага озвучила это решение, Чавушоглу пообещал ввести санкции против Нидерландов в случае если ему запретят посетить ее. «Голландский политик Герт Вилдерс ведет себя как нацист! Он угрожает, что не даст моему самолету взлететь. Но я собираюсь ехать», – заявлял Чавушоглу.

Как только стало известно о планах министра посетить страну, власти Нидерландов назвали «нежелательным» проведение политической кампании турецкими политиками и призвали к «поиску приемлемого решения».

Чавушоглу рассчитывал в субботу посетить в Роттердаме митинг нидерландцев с двойным гражданством и заручиться их поддержкой на референдуме 16 апреля по одобрению поправок в турецкую конституцию. Они предполагают смену парламентской формы правления на президентскую, то есть усиление власти Эрдогана.

Президент получит право издавать указы, распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и других высокопоставленных должностных лиц. Если поправки будут одобрены, то к 2019 году должность премьер-министра будет упразднена.

Еще накануне мэр Роттердама Ахмед Абуталеб объявил о том, что митинг не состоится, поскольку владелец участка, где его планировалось провести, отозвал соответствующее разрешение.

Нидерланды оказались не первой страной, которая встала на пути турецких властей. Ранее в Германии, где проживает одна из самых многочисленных турецких диаспор, было отменено несколько выступлений турецких политиков. В результате Чавушоглу не смог выступить перед соотечественниками в Гамбурге, а министр юстиции Бекир Боздаг – в городе Гаггенау. В ответ на это Эрдоган заявил, что Германия «и близко не стоит к демократии», и сравнил немецкие власти с нацистами.

«Ситуация во взаимоотношениях сейчас непредсказуема»

Политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов, который проживает в Нидерландах, связывает возникший конфликт с предвыборной ситуацией в Голландии. Планировавшийся визит Чавушоглу активно использовался правыми, в частности, Партией свободы и ее лидером Гертом Вилдерсом, который требовал запретить этот визит. Он уверен, что правительство пошло на такой шаг с учетом популярности правых партий и антимигрантских настроений в стране, чтобы «не уронить свой хрупкий рейтинг накануне выборов, которые состоятся в ближайшую среду».

«Правительство рассчитывает после выборов найти какие-то способы замириться с Турцией, поскольку открытого конфликта с ней премьер-министр Голландии Рютте не хочет. Но в том-то и дело, что никто не знает, кто будет премьер-министром после выборов и как вообще сложатся дальнейшие расклады в правительстве, поэтому ситуация во взаимоотношениях между Анкарой и Гаагой сейчас непредсказуема», - сказал Корнилов газете ВЗГЛЯД.

Тем не менее ссора между двумя странами вредит им обеим. Как пояснил политолог, это две мощные экономики с серьезными двусторонними связями. В Голландии проживает солидная турецкая диаспора, которая влияет на внутриполитические расклады и настроения в обществе. С мнением избирателей-турков приходится считаться, внутри самой диаспоры идут жесткие дебаты по поводу отношений с Эрдоганом.

«Здесь сильны оппозиционные к Эрдогану настроения. Довольно активно действуют его политические оппоненты. Так все это накладывает свой отпечаток. Здесь очень активно обсуждается тот факт, что он угрожает ответными санкциями. Это активным образом используют правые. Слова Эрдогана вызывали резонанс, вплоть до выборов в среду это будет очень активно обсуждаться в СМИ. Это несколько сместило политическую повестку дня. Вплоть до скандала с Турцией внешнеполитические вопросы практически не обсуждались в ходе дебатов. А вот теперь вдруг внешнеполитический вопрос выходит, если не на первое место, то во всяком случае в число первых», - подытожил Владимир Корнилов.