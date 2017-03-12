Турция заявили, что посол Нидерландов может уже не возвращаться в страну после отпуска

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что голландский посол может не возвращаться в страну после своего отпуска, сообщение об этом появилось на официальном сайте дипломатического ведомства.

Согласно документу, причиной такого решения стал отказ Голландии принять самолет, на борту которого находился глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, намеревавшийся прибыть в страну для общения с манифестантами, которые устроили акцию в поддержку президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Голландское правительство проявило недостойное отношение к дипломатическим соглашениям в этом процессе с самого начала, они использовали все средства, чтобы предотвратить визит», - говорится в тексте заявления.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже раскритиковал Нидерланды за решение не пускать в страну главу турецкого МИД. Турецкий лидер заявил, что такое поведение – «пережиток нацизма», и пообещал ввести санкции против Нидерландов.