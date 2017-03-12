Украина: кредит МВФ в обмен на пенсии и землю. Страна продана!

Как стало известно, следующее заседание МВФ, на котором будет рассмотрен вопрос о предоставлении Украине очередного транша, назначено на 20 марта. Об этом заявил официальный представитель фонда Джерри Райс. Это означает, что в ближайшее время украинские власти должны выполнить основные условия кредитования - открыть земельный рынок и провести пенсионную реформу.

Ранее 4 марта был подписан обновленный меморандум Украины и Международного валютного фонда. Как признал министр финансов Украины Александр Данилюк, новая версия документа содержит положения о пенсионной, земельной, банковской и других важных реформах. Хотя до последнего момента власти упорно отрицали ряд кабальных условий МВФ, включая пенсионную реформу, которая активно обсуждалась в украинских СМИ. Надо сказать, что вокруг темы повышения пенсионного возраста киевские чиновники пытались изобразить нечто в духе - «это не то, что вы думаете», объясняя, что суть мероприятий в повышении эффективности пенсионной системы.

Однако покровы сорвал представитель МВФ, который объяснил украинцам более, чем ясно, к чему следует готовится. «Что касается пенсий, мы считаем, что пенсионная реформа имеет решающее значение для обеспечения стабильности пенсионной системы и способности обеспечить лучшие пенсии для людей, завершивших трудовую деятельность, большинство из которых находится в затруднительном положении», — заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс. Он также подчеркнул, что украинское правительство «согласилось с необходимостью «всеобъемлющей пенсионной реформы». Намечено повышение пенсионного возраста путем увеличения минимального трудового стажа с 15 до 35 лет.

Второй пункт повестки дня - земельная реформа. Согласно текущим условиям меморандума, законодательная база для отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли и ее оборота должна быть разработана до 1 апреля 2017 года. В Киеве земельное новшество подобно пенсионной реформе пытались выдать за крайне важное и полезное мероприятие для страны. В частности, министр финансов Украины Александр Данилюк объяснял публике:

«Сколько лет рынка земли у нас почти не существует на самом деле, де-юре. На практике он есть, земли покупаются, продаются, все происходит по серым, странным схемам», - говорил министр. Поэтому очень важно, чтобы рынок земли заработал, особенно для агросектора - констатировал чиновник.

Однако иностранные коллеги, как водится, раскрыли подлинную суть и значение распродажи земель. Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Руден пояснил, что существующий мораторий на продажу земель не позволяет использовать земли в качестве залога для получения кредитов. «Для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли», – сказал представитель МВФ.

Однако выбор у Киева не большой. В случае срыва текущих договоренностей, страна потеряет внешнюю финансовую поддержку, которая важна не только как источник поступления иностранной валюты. Стоит напомнить, что кредитная программа МВФ - единственное связующее звено между Украиной и западным миром капитала. Ведь еще в конце 2015 года страна фактически пережила дефолт, отказавшись платить по своим международным обязательствам (пресловутый «долг Януковича», номинированный в евробондах).

Но и роль кредита как стабилизатора финансового положения в Киеве не умаляют: «Я бы сказал, что без поддержки Международного валютного фонда у нас очень мало шансов удержать курс гривны», – заявил на днях заместитель председателя НБУ Олег Чурий. По его мнению средства необходимы для предотвращения финансовой катастрофы. «В этом году мы планируем получить от МВФ около 5 миллиардов долларов, выплаты для МВФ в 2017 году составят где-то 800 миллионов долларов – это основная сумма. И примерно где-то 200 миллионов долларов – это проценты», – пояснил чиновник.

То есть цена вопроса о продаже земли и продлении трудоспособности до гробовой доски - не один миллиард долларов, который возможно будет одобрен руководством МВФ 20 марта. Ведь ровно столько же - 1 млрд. долларов, как признает замглавы НБУ, Киев должен выплатить МВФ в текущем году по старым долгам. Получается, что цена вопроса - надежда на то, что после вероятного миллиарда в марте будут еще кредиты. Пожалуй, хуже не придумаешь. Если индейцы продали Манхэттен хотя бы за 20 долларов и бусы, то киевские «индейцы» продают Украину за надежду на дальнейшие кредиты…