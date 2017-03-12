В Киеве подтвердили, что Крым готовили под американскую военно-морскую базу еще при Януковиче

Крым еще при власти президента Виктора Януковича перестраивали под американскую военно-морскую базу и готовились выгнать из полуострова Черноморский флот Российской Федерации. Об этом в эфире «UkrLife» заявил политолог Михаил Погребинский.

По его словам, разговоры о пророссийскости Януковича смешны, потому что он был сторонником выхода ЧФ из Крыма.

«Черноморскому флоту отказали бы в продлении, и там был бы американский флот. Представить себе лидеров российского государства, которые в страшном сне не подумали бы, что это будет. Не Путин — другой бы на его месте помогал бы организовать историю с переходом Крыма в состав России… Сама по себе тема, которая не раз ставилась людьми, пришедшими к власти, о том, что Черноморский флот должен уйти… Мы же понимаем, что это означало бы для России, мы не могли этого не учитывать. А я знал точно, что те, кто пришел к власти, они говорили о том, что мы выгоним. Более того, шли даже разговоры о том, что… у меня нет документальных свидетельств, но с очень большой вероятностью я могу сказать, что еще при Януковиче на территории Крыма создавался прообраз американской базы. Поэтому, когда я слышу разговоры о пророссийском Януковиче, мне просто смешно», — заявил Погребинский.