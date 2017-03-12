В марте 2019 года Великобритания выйдет из Евросоюза

12.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Министр по вопросам Brexit также заявил, что правительство страны намерено осуществить выход из ЕС на "максимально, насколько это возможно, выгодных условиях"

Дэвид Дэвис

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил в эфире вещательной корпорации Би-би-си, что  Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года.

"Это произойдет в марте 2019 года", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, когда Великобритания выйдет из ЕС.

"Решение выйти из ЕС было принято британским народом на референдуме в июне прошлого года. И это должно произойти", - отметил Дэвис, подчеркнув, что британский парламент не вправе наложить вето и правительство намерено осуществить Brexit на "максимально, насколько это возможно, выгодных условиях".

Британский министр отверг утверждения, что у правительства нет "плана на случай непредвиденных обстоятельств" при ведении переговоров. Он также призвал парламент поддержать в понедельник законопроект (билль) о Brexit. "Мы собираемся сделать это (принять билль). Пожалуйста, не связывайте руки премьер-министра в этом процессе", - добавил он.

Официально переговоры между Лондоном и Брюсселем должны стартовать после того, как британский парламент даст премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй соответствующие полномочия. Согласно последней информации британских СМИ, законопроект о запуске процедуры Brexit имеет хорошие шансы на одобрение обеими палатами парламента в понедельник. Таким образом, уже на следующий день, 14 марта, премьер-министр во время выступления в Палате общин может объявить о том, что она направила в Брюссель уведомление о начале применения статьи 50

Лиссабонского договора о ЕС, запускающей процесс двухлетних переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, на нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. 

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