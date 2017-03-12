В России начали массово производить новейшие строительные материалы

В середине этого года правительством утверждена Стратегия развития промышленности строительных материалов, которая должна снизить зависимость от зарубежных технологий, оборудования, сырьевых компонентов в строительной отрасли.

По словам председателя правительства Дмитрия Медведева, стоит задача «создать условия для того, чтобы новейшие материалы применялись в нашей стране наиболее активно и, конечно, чтобы они производились у нас».

Летом этого года премьер-министр побывал во Владимире, где провел совещание об инновационном развитии промышленности строительных материалов. Там же он посетил завод, где производят теплоизоляционное пеностекло, которое может эффективно применяться в строительстве и ЖКХ, в энергетике и атомной промышленности, на объектах военной инфраструктуры.

Форсировать процесс перехода на отечественные стройматериалы должны и сами строительные компании

Дмитрий Медведев считает, что в целом ситуация в промышленности отечественных стройматериалов выглядит достаточно неплохо. «Застройщики используют в основном продукцию российского производителя — не так, как это было лет 15-20 назад, — подчеркнул премьер. — Доля импорта в среднем по отрасли оценивается в 5 процентов. И она продолжает снижаться.

В правительстве уверены, что форсировать процесс перехода на отечественные стройматериалы должны и сами строительные компании, они должны занимать более активную позицию, ведь именно застройщики формируют спрос на инновационную продукцию. «В конечном счете от них зависит, какие материалы и технологии будут применяться», — уверен Дмитрий Медведев.

Между тем, в минпромторге принят план мероприятий по импортозамещению ряда строительных материалов (изделий) и конструкций. В список вошли быстротвердеющие составы на цементной основе, керамические плитки премиального сегмента, высокопрозрачное стекло и др. К примеру, предполагается, что до 2020 года доля импорта плитки должна сократиться с нынешних 43 до 9 процентов, а стекло и вовсе через четыре года потребители должны использовать только отечественное.

Этот план уже реализуется на практике. В Чувашии за счет частных инвестиций введен в строй завод «Экоклинкер». Если раньше клинкерный кирпич, брусчатку, плитку в Россию ввозили в основном из-за рубежа, она была немецкого, австрийского или польского производства, то теперь в регионе выпускают весь спектр плитки. По экспертным оценкам, это более 10 процентов всей клинкерной продукции в стране. Создание эффективного импортозамещающего производства с нуля стало возможно благодаря финансовой поддержке Военно-промышленного банка. По словам председателя совета директоров Банка ВПБ Юрия Колтока, «кроме импортозамещения это еще и трансфер технологий, так как в России не могли изготавливать клинкерные изделия высокого качества».

И добавил, что теперь европейцам клинкер выгоднее заказывать в Чувашии, «я полагаю, скоро дождусь того дня, когда наши отечественные клинкерные изделия пойдут на экспорт за границу», — уверенно заявил Юрий Колток.

Внутри России спрос на продукцию этого завода большой — строительные компании практически со всей страны решили использовать клинкерные элементы при строительстве многоэтажек. В наших непростых климатических условиях он, пожалуй, единственный обеспечивает зданиям долговечность, морозостойкость. Достаточно сказать, что срок службы клинкерной плитки более 100, а кирпича — все 300 лет. И в течение эксплуатации фасады домов не нуждаются в ремонте и покраске, что дает в итоге существенную экономию. На клинкере инвестор не остановился — в июне этого года был официально введен в строй Чебоксарский домостроительный комбинат мощностью 140 тысяч квадратных метров жилья в год. Инвестиции в него составили около 2 миллиардов рублей. Изюминка комбината — наружные стеновые панели в заводских условиях облицовываются клинкерной продукцией. При монтаже дома получаются яркими, красочными, разительно отличающимися от типовых серых панелей, по всей стране построенными ДСК еще в прошлом веке.

И в других регионах не отстают. Так, в прошлом году в Ульяновске был открыт первый в России завод по производству древесных изделий с использованием твердого пластика. Основная продукция завода GS Composite — гранулированный древесно-полимерный композит, так называемое «жидкое дерево». На первом этапе на предприятии производится до 2150 тонн готовых изделий в год. Как сообщили в минстрое, на заводе впервые в России будет применена уникальная технология производства гранул ДПК с добавлением твердого пластика. Такие стройматериалы характеризуются повышенной прочностью и влагостойкостью, неподверженностью гниению и коррозии, устойчивостью к воздействию ультрафиолета. Кроме этого, изделия, произведенные по данной технологии, практически не требуют ухода и просты в монтаже.

В этом году в Калужской области при финансовой поддержке Банка ВПБ началась реконструкция заводов по производству щебня и минерального порошка на территории Пятовского карьера, чья продукция также будет востребована в отечественном строительном комплексе.

Новое предприятие, чья продукция пойдет на экспорт в страны АТР, в конце лета было запущено в Хабаровске. Завод компании ТехноНИКОЛЬ будет выпускать базальтовую теплоизоляцию уже со следующего года. Ассортимент нового предприятия включает более 100 наименований теплоизоляции на основе каменной ваты, треть из которых — различные виды огнезащиты и технической изоляции.

Запуск производства каменной ваты позволит поддержать развитие рынка строительных материалов Дальнего Востока и Сибири и обеспечить внутренний спрос на качественные теплоизоляционные материалы. «Размещение предприятия в Хабаровске поможет сократить сроки и стоимость поставок теплоизоляции потребителям, ускорит темпы строительства объектов, а также повысит энергоэффективность строительной отрасли Дальнего Востока и Сибири», — прокомментировал открытие завода глава минстроя Михаил Мень.