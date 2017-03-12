В России за 8 лет число курильщиков сократилось на 10 млн. человек

12.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
  • Число курильщиков в России сократилось на 10 млн человек

С 2009 года в России на 6% снизилось потребление табака, заявили в Комитете Госдумы по охране здоровья.

«В общей сложности за почти 8 лет число курильщиков уменьшилось на 10 миллионов человек. Табачные компании обеспокоены падением продаж. Они вынуждены разрабатывать новые технологии. Сократилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал депутат.

Он отметил, что курение наносит колоссальный вред экономике России. По его словам, в 2009 году, согласно данным исследований, от активного курения ущерб составил 7% ВВП, а от пассивного — 1,7%.

«Вдумайтесь в эти цифры. Экономика не досчиталась почти 9% ВВП. В общей сложности финансовые потери экономики составили более 3,5 трлн рублей. А возможно и больше», — заключил представитель Комитета Госдумы по охране здоровья.

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