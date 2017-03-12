В США поймали на контрабанде американских военных технологий волонтёра «Правого сектора»

Украина обнаружила очередные следы «зрады». И не где-нибудь, а в самом логове демократии, то есть в США.



Щирий украинский парень Владимир 32 лет с интригующей фамилией Недовиз желающий не только словом, но и делом помогать стране так и не окрепшего достоинства с 2014 года отправлял из США на «Родину» тепловизоры. Молодой человек, волонтеривший в «Правом секторе» всей душой впитавший идеи шабаша под названием «революция достоинства», незаконно вывозил из Америки прицелы и тепловизоры в ящиках с маркировкой «Игрушки». Видимо, чтобы прославляющие Бандеру и Шухевича националисты вдоволь наигрались. Ведь импортный тепловизор или прицел – недостижимая мечта любого члена «Правого сектора».



Вот только не прониклись американские правоохранители идеями свободной и независимой Украины (да и не знают граждане США в большинстве своем где она находится) и все скрупулезно подсчитали и зафиксировали. По подсчетам американской стороны с 2014 года по этой схеме в незалежну Недовиз переправили как минимум 83 оптических прибора на сумму 193 тысячи долларов. Чтобы доставить «посылки» на Украину, Не

довиз, имеющий, кстати, вид на жительство в Соединенных Штатах, и его сообщники давали взятки различным лицам в США, фальсифицируя настояшую стоимость товара и его предназначение. Фактически перевоз таких «игрушек» означает не просто контрабанду, но и незаконный вывоз военных технологий.





Тут никакие просьбы о помощи и заламывания рук не помогут. По законам Америки Недовизу грозит 20 лет тюрьмы, поскольку он «пытался обойти законы, которые защищают национальную безопасность».



Ну разве не зрада? Лишили детище Дмитрия Яроша самого дорого – импортных игрушек для «ребятишек». «Правый сектор» не захотел мириться с этим «произволом» и распространил информацию о героизации Недовоза. «Его деятельность спасла сотни украинских военных, которые защищают территориальную целостность Украины» - говорится в сообщении.



Также детище Дмитрия Яроша уже призвало Министерство иностранных дел Украины повлиять на ход событий, и приложить максимум усилий для освобождения своего «поставщика».



Только практика показывает, что Америке глубоко безразличны «героические побуждения» подставившегося волонтера. Попытки незаконного вывоза военных технологий в этом «оплоте демократии» караются строго. И уже не выйдет «порешать» вопрос между собой с освобождением «ценителя игрушек» как это часто бывает в незалежной.



А значит придется Недовозу сидеть за решеткой в темнице сырой пару десятков лет вспоминая кобзаря и надеяться, что Украина не развалится за это время.