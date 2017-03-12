В Стамбуле на консульство Нидерландов демонстранты водрузили турецкий флаг

У консульства Нидерландов в Стамбуле прошла акция протеста. Демонстранты выступали против отказа впустить в Нидерланды министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Причем, один из участников акции сумел перебраться через ограждения и установить на место флага королевства турецкое знамя со звездой и полумесяцем, сообщает "Россия 24".

Отношения между Турцией и Нидерландами обострились до передела несколько дней назад. Чавушоглу хотел выступить перед турецкой диаспорой на митинге в Роттердаме. Однако ему не дали этого сделать.

Затем из страны выдворили министра по делам семьи Фатму Бетюль Сайян Кайя, которая приехала туда на машине из Германии. Женщину не пустили в турецкое консульство. Как сообщает РИА Новости, она заявила о крайне грубом обращении в нидерландской полиции. "Обходиться таким образом с женщиной-министром — это прискорбно", — заявила она, прилетев в Стамбул.

Кроме того, власти немецкого города Гаггенау отменили выступление перед турецкими избирателями министра юстиции Турции Бекира Боздага. А в Стокгольме владелец помещения, где должен был выступать заместитель главы партии Справедливости и развития Мехмед Мехди Экер, разорвал договор аренды без объяснения причин.