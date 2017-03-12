Впервые опубликовано видео с главным экстрасенсом Кремля Владимиром Сафоновым

Сайт НТВ.Ru впервые опубликовал видео с главным экстрасенсом Кремля Владимиром Сафоновым. Вся жизнь его прошла под грифом "совершенно секретно".

Сафонов производил впечатление обычного человека. Был скромным, молчаливым, с быстрым, цепким, проницательным взглядом. Окружавшие его люди и не догадывались, что он — секретный сотрудник госбезопасности.

Экстрасенс был лично знаком с Вольфом Мессингом, а Ванга прислушивалась к его советам. Обладая уникальным даром и сверхспособностями, Сафонов читал мысли, видел сквозь годы и расстояния. Не выходя из дома, он мог узнать все о любом человеке на планете. По голосу человека он мог поставить диагноз. А кроме того, медиум помогал первым лицам советского государства.

Точность прогнозов Сафонова была уникальная. Он ошибался всего в 10 случаях из 100. По словам Павла Глобы, который был знаком с Сафроновым, экстрасенс "мог считывать информацию почти с любых людей". "Именно эта способность вызвала интерес к нему со стороны спецслужб", — рассказывает он.