Запад замалчивает факты применения химического оружия американскими наемниками в Ираке

Отсутствие реакции международного сообщества на химические атаки в иракском Мосуле удивительно и странно. Об этом заявили в Минобороны России. Там особо отметили молчание со стороны Организации по запрещению химического оружия, которая и должна заниматься расследованием подобных случаев.

Об отравлении мирных жителей Мосула ипритом сообщал Международный комитет Красного Креста. За атакой, предположительно, стояли террористы запрещенной организации «Исламское государство».

«Серия зафиксированных на прошлой неделе в городе Мосул случаев применения боевиками ИГИЛ химического оружия против мирного населения странным образом осталась незамеченной у западной общественности. Но еще более удивительно «прохладное» отношение к данным фактам со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Ведь не только не было попыток направить к месту трагедии своих экспертов, но даже не прозвучало ни одного осуждающего официального заявления», - отметил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Чуть ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявления представителей правительства ФРГ, которые попытались выставить кампанию по взятию Мосула чуть ли не как «хирургическую операцию». По мнению наших дипломатов, это вызывает недоумение и удивление и звучит особенно цинично на фоне многочисленных жертв среди мирного населения и разрушений в результате авиаударов коалиции во главе с США