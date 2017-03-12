Жалкие санкции Вашингтона – совсем не помеха российскому ВПК

Палата представителей Конгресса США приняла проект военного бюджета на 2017 год. В одном из пунктов документа — запрет Пентагону сотрудничать с российской компанией "Рособоронэкспорт". Сейчас "Рособоронэкспорт" — единственный государственный посредник по экспорту и импорту военной продукции. В "Рособоронэспорте" напомнили: запрет действует уже не первый год, и для компании это не проблема. Во всем мире интерес к оружию и продукции двойного назначения российского производства столь высок, что очередь из покупателей — на годы вперед. Компания "Рособоронэкспорт" с 2011 года входит в состав госкорпорации "Ростех", которую возглавляет Сергей Чемезов.

Самое известное в мире оружие – это автомат Калашникова. За 70 лет было выпущено более 70 миллионов стволов. Автомат попал в Книгу рекордов Гиннесса и по-прежнему собирается только вручную.

Вся линейка концерна "Калашников". Некоторые экземпляры снимать запрещено.

"Наше современное оружие. Снайперская винтовка. Американские аналоги более прихотливые, их нужно хранить в определенных чехлах, а после каждой стрельбы чистить, не дай Бог песчинка попадет. Может заклинить, а у нас — нормальная рабочая машина, которую можно носить в руках, не надо никакого чехла, перевозить ее можно в машине. Мы проводили испытания. Бросали и в воду, и в песок, и проезжали даже по автомату на машине — стреляет! Ничего не страшно!" – рассказал Сергей Чемезов, генеральный директор "Ростеха".

Автомат 1985 года выпуска. С него сняли все дерево — приклад и ручки — заменили особо прочным пластиком. После такой модернизации автомат стал легче, а стреляет все так же безотказно.

Когда в 2014 году США и Европа вводили санкции, там не могли и предположить, что выстрел этот окажется холостым. Калашников не только наращивает экспорт — в концерне научились производить комплектующие, которые раньше приходилось покупать.

А теперь сами США периодически ослабляют санкции, чтобы закупать у нас запчасти для вертолетов.

"С Соединенными Штатами у нас практически и не было сотрудничества напрямую, за исключением вертолетов, которые мы поставили для нужд армии Афганистана. Там около 50 вертолетов транспортных было изготовлено и поставлено. Сегодня как раз стоит задача, как их ремонтировать, поэтому американцы вынуждены были вновь санкции отменить против "Рособоронэкспорта", чтобы закупить запчасти", — отметил Чемезов.

Несмотря на запреты, у "Калашникова" нет отбоя от покупателей. Экспорт вырос в два раза. Заказов столько, что не хватает рабочих рук, поэтому в ближайшее время штат будет увеличен на 30%, завод станет работать в три смены.

"Раньше в основном спортивное и охотничье оружие продавалось в Америку. Американский рынок для концерна "Калашников" — это был основной рынок. Нас, к сожалению, этого рынка лишили. Американцы, кстати, не очень довольны, они с удовольствием бы еще продолжали покупать и хотят покупать наше оружие, но, к сожалению пока у них такой возможности нет. Поэтому мы были вынуждены искать новые рынки — это арабский мир, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка", — подчеркнул Сергей Чемезов.

Сегодня "Ростех" делает ставку не на войну, а на мир, ведь перевооружение армии завершится к 2020 году. Компания планирует довести долю гражданской продукции до 50%. Наши вертолеты — это то, что нужно иностранцам по всему миру. А в планах — создать совместно с Китаем самый крупный в мире вертолет.

"Медицинский вертолет. Он оборудован всем необходимым для врачей, для спасения людей, которые находятся в тяжелом состоянии", — пояснил Чемезов.

Пример успешного перевода предприятия с военных рельсов на гражданские — Лыткаринский завод стекла. Сегодня здесь производят стекла нового поколения для атомных реакторов. Варят их в специальных платиновых сосудах, каждый из которых весит 130 килограммов.

Для медицины "Ростех" производит приборы для определения глазного давления, очки для проведения нейрохирургических операций, микроскопы, которые позволяют видеть в формате 3D.

"Прибор устанавливается на человеке, он снимает пульс, давление, кардиограмму, И информация передается на компьютер, плюс определяется местонахождение человека через ГЛОНАСС", — рассказал Сергей Чемезов.

Своеобразный рентген только уже для машин. С его помощью можно проверить все что угодно. "На скорости машина проходит, все сканируется, и внутри на компьютере мы видим, что там внутри находится", — пояснил Чемезов.

Примета новой эпохи — беспилотники. Диапазон — от безобидных игрушек до военных роботов. "Дрон, который создан у нас, используется для наблюдения, для охраны объектов", — сказал Чемезов.

Развитие идет наперегонки: в прошлом году США провели испытания целого роя боевых беспилотников, а уже через несколько дней в "Ростехе" объявили о создании оружия, которое способно уничтожать стаи мини-дронов.

"Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал систему радиоэлектронной борьбы, с помощью которой управление этих дронов приходит в негодность. Радиоэлектронное оборудование которое ставят бортовое, сгорает, и дрон фактически становится куском железа. Без управления он может просто упасть. Мы работали ранее, поэтому сейчас просто все это можем использовать. Наработки-то были ранее сделаны", — отметил глава "Ростеха".

Индия, Китай, арабские страны и не только сегодня хотят покупать наши автоматы, системы ПВО и танки, а также заинтересованы в технологиях. Портфель подписанных заказов "Ростеха" уже достиг астрономической суммы в 46 миллиардов долларов.