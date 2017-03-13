Сирийский армейский спецназ «Силы Тигра»: история создания, боевой потенциал

«Силы тигра» являются элитным подразделением Сирийской арабской армии, специализирующимся в наступательных операциях, и одним из основных подразделений сирийской армии. Действуя на наиболее трудных участках фронта Тигры, фактически не понесли ни одного поражения, выходя победителем из самых ожесточенных битв конфликта. Силы тигра принадлежат к так называемым «дивизиям нового образца», созданным в период Гражданской войны – в то время, когда сирийская армия потеряла боевую эффективность, деморализовавшись после нескольких лет вооруженных столкновений. Силы тигра по-прежнему играют ключевую роль в войне, которую сирийский народ ведет против международного терроризма и иностранной интервенции.



Тигры были созданы осенью 2013 полковником Сухель Аль-Хассаном по приказу руководства страны. Согласно некоторым источникам, новое штурмовое подразделение было профинансировано Рами Махлуфом – двоюродным братом Башара Асада и известным инвестором. Костяк Тигров состоял из офицеров-алавитов из 4й и 11й танковых дивизий Сирийской арабской армии. Кроме того, в спецназ Воздушных разведывательных сил в свое время также набирали и обучали алавитов.



Безоговорочным лидером Тигров является Сухель Аль-Хасан. Недавно его повысили в звании до генерал-майора. Ему 46 лет, родился в городе Джаблех на побережье Средиземного моря. По вероисповеданию – алавит, женат, есть сын. Окончил Академию ВВС Сирийской Арабской Республики, проходил службу в отряде специального назначения ВВС при МО САР, а также в Воздушных разведывательных силах. Успешными действиями и личной отвагой, продемонстрированными в 2013 году в провинциях Латакия и Хама, полковник привлек к себе внимание политического и военного руководства страны. Осенью того же года ему была поручена задача создать отряд сил специального назначения для осуществления преимущественно наступательных операций.



С 2013 по 2014 года Тигры проявили себя во время операции по штурму Восточного Алеппо, освободив городской аэропорт и промзону Шейх Наджар. Летом 2014 года в провинции Хама Тигры провели череду успешных операций против группировок боевиков из Джебхат Ан-Нусры. Осенью того же года Тигры впервые встретились с игиловцами. Тигры успешно бились с террористами в районе газовых месторождений Шаер в провинции Хомс до мая 2015 года. Одним из крупных успехов Тигров стало освобождение авиабазы Квейрис в ноябре 2015 года. Небольшой гарнизон из 600 солдат на протяжении почти 3 лет был полностью блокирован террористами и ежедневно отражал атаки превосходящих сил противника. Тигры заняли ключевую роль в группировке правительственных сил, освобождавших Алеппо летом и осенью 2016 года. Важно помнить о том, что Тиграм приходилось действовать и во время так называемой гуманитарной паузы, когда количество авиаударов резко сокращалось. Несмотря на это они смогли освободить город квартал за кварталом. В настоящий момент Тигры проводят наступление на оплот ИГИЛ в райне города Эль-Баб в провинции Алеппо.



Своим успехом Тигры во многом обязаны таланту стратега Сухель Аль-Хассана. Среди бойцов он пользуется непререкаемым авторитетом и уже стал национальным героем Сирии. Сухель Аль-Хассан доказал не только то, что он – успешный командир, но и, как ни странно, талантливый дипломат. По данным некоторых источников, вне зависимости от участка фронта, где действует его подразделение, он всегда может наладить контакт с местными кланами и убедить их оказать содействие, в том числе, и боевую поддержку, чтобы биться против общего врага. Важно также отметить и то, что в той ситуации, когда централизованное материальное обеспечение САА не работает, отрядам Тигров на передовой всегда приходится обеспечивать себя необходимыми для проведения операции ресурсами. И, чтобы сделать это, они пытаются прибегнуть к поддержке местных старейшин.