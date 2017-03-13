«Евровидение-2017»: Юлия Самойлова представит на конкурсе Россию

Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве, представит певица Юлия Самойлова. Об этом сообщили в эфире Первого канала в воскресенье.

Девушка выступит на конкурсе с песней "Flame Is Burning", которую исполнит на английском языке. Автором музыки и слов композиции стал Леонид Гуткин. Он уже работал с конкурсантками "Евровидения" — Полиной Гагариной и Диной Гариповой.

Певица с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске. При этом Юля живет полноценной жизнью и не приемлет жалости в свой адрес.

Самойлова родилась в 1989 году в республике Коми. Певица неоднократно побеждала и становилась лауреатом всевозможных музыкальных конкурсов, стала финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачевой "Фактор А" в 2013 году. В 2014 году она принимала участие в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр.

Полуфиналы "Евровидения" пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал конкурса запланирован на 13 мая.