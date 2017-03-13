Афганистан попросил Россию помочь с восстановлением своей инфраструктуры

13.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Афганистан попросил Россию помочь с восстановлением своей инфраструктуры

Афганистан предложил России вложиться в 124 объекта для поддержания национальной экономики, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на афганское посольство.

"Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть точным — 124. Назову некоторые из них. Тоннель "Саланг", хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод "Джангалак", а также электростанция в городе Пули-Хумри", — сказал изданию атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммад Касем.

Он отметил, что тему восстановления экономики Афганистана уже поднимали во время переговоров с российской стороной. 

По его словам, 3 марта посол Афганистана в Москве Абдул Кочай встретился с замминистра энергетики РФ Юрием Сентюриным. Стороны обсуждали вопросы восстановления инфраструктурных объектов. В ходе встречи Сентюрин назвал около 30 российских фирм, которые уже сейчас готовы к инвестициям, подчеркнул собеседник издания.

Мохаммад Касем добавил, что президент Афганистана Ашраф Гани поддерживает усиление российского экономического присутствия, для этих целей создали специальный экономический совет.

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