Афганистан попросил Россию помочь с восстановлением своей инфраструктуры

Афганистан предложил России вложиться в 124 объекта для поддержания национальной экономики, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на афганское посольство.

"Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть точным — 124. Назову некоторые из них. Тоннель "Саланг", хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод "Джангалак", а также электростанция в городе Пули-Хумри", — сказал изданию атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммад Касем.

Он отметил, что тему восстановления экономики Афганистана уже поднимали во время переговоров с российской стороной.

По его словам, 3 марта посол Афганистана в Москве Абдул Кочай встретился с замминистра энергетики РФ Юрием Сентюриным. Стороны обсуждали вопросы восстановления инфраструктурных объектов. В ходе встречи Сентюрин назвал около 30 российских фирм, которые уже сейчас готовы к инвестициям, подчеркнул собеседник издания.

Мохаммад Касем добавил, что президент Афганистана Ашраф Гани поддерживает усиление российского экономического присутствия, для этих целей создали специальный экономический совет.