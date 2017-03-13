Антимонопольщики Хакасии обвинили поставщиков молочных продуктов в картеле

13.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

УФАС по Хакасии признало ООО «Кулинар», ООО «Ли-Га поставок» и индивидуального предпринимателя нарушившими закон о защите конкуренции.

 

 

 

 

Как утверждают в Хакасском УФАС, эти участники  торгов, которые работают на одном рынке, заключили между собой  соглашение. Это  привело к поддержанию начальной (максимальной) цены контракта на поставку масла сливочного, сыра твердых сортов для муниципальных  детсадов Абакана  на 2015 год. Предприниматель обжаловал  решение антимонопольщиков в Арбитражном суде  Хакасии, но неудачно.  Антимонопольному органу удалось доказать факты  соглашений, заключенных в ходе аукциона. Для обеспечения своей победы ООО «Кулинар» вступило в сговор с ООО «Ли-Га поставок» и индивидуальным предпринимателем, пообещав последним деньги за отказ от участия в торгах. В ходе рассмотрения дела комиссия Хакасского УФАС России взаимодействовала с правоохранительными органами. Договоренность между участниками соглашений подтверждается, в том числе, обвинительным заключением по уголовному делу, приговором Абаканского городского суда. Третий Арбитражный Апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Хакасии без изменения. В настоящее время Хакасским УФАС все виновные  привлечены  к административной ответственности.

 

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