Блокада России: карателям не удалось заблокировать железную дорогу в РФ

Харьковской области представители так называемой блокады Донбасса попытались установить палатку и обустроить блокпост или как он это называют, редут на железнодорожном полотне на станции Купянск-Сортировочный.

Об этом 12 марта сообщили в облуправлении полиции Харьковщины.

«Представители штаба блокады выражали намерение разместиться вместе с активистами на территории станции Купянск-Сортировочный, чтобы осуществлять слежение и блокирование поездов с углем, направляющихся с территории РФ. Эти намерения не нашли поддержки со стороны представителей местной власти, „Укрзализныци” и правоохранительных органов», — сообщили в полиции.

«Несмотря на это, около 14:00 возле железной дороги Купянск-Сортировочный группа радикально настроенных лиц из Штаба блокады в количестве 30 человек все же установила палатку с пунктом наблюдения», — говорится в сообщении.

На странице блокираторов в Facebook сообщение об установке блокпоста (редута) с фотографиями появилось около 16.00 мск в воскресенье 12 марта, но уже через полчаса было удалено.

Против блокады железной дороги выступили и представители профсоюза железнодорожников.

«Выразить свой протест против намерений „блокадников” вышли около 500 жителей Купянска — железнодорожники, представители общественности, депутаты местных советов, ветераны АТО. На место происшествия для установления всех обстоятельств выехало руководство ГУНП, Купянского отдела полиции и личный состав в количестве около 100 работников», — также сообщает полиция Харьковской области.

В итоге радикалы покинули территорию станции, свернули палатки и уехали в неизвестном направлении в сопровождении сотрудников полиции.

Справка РВ

Купянск — крупный железнодорожный узел, в который входят станции Купянск-Узловой и Купянск-Сортировочный, расположен в одноименном поселке городского типа, в основном обслуживающем узел. Является остановочным пунктом пригородных поездов Купянск-Сортировочный, Парк Восточных прибытий.

Купянск-Узловой связан железной дорогой со станциями Харьков, Валуйки, Святогорск, Белгород, Попасная, Купянск-Южный.