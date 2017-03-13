Брексит: перед уходом Британия может обрушить европейскую банковскую систему

На фоне многочисленных предсказаний, что британский истеблишмент саботирует решение референдума о выходе страны из ЕС, процесс. На новой неделе ожидается сразу несколько важнейших шагов в этом направлении, включая непосредственный запуск Brexit. Это заставляет подозревать, что многочисленные препятствия и оговорки британских элит в этом процессе играют совсем иную роль.

Согласно утечке из британского кабинета министров, премьер-министр Тереза Мей в рамках выхода страны из ЕС потребует от Брюсселя возвращения почти 11 миллиардов долларов британских активов, которые составляют долю Лондона в фондах Европейского инвестиционного банка.

В понедельник,, в британском парламенте должен быть принят законопроект по выходу из ЕС. В связи с этим британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис в письме к членам палаты общин призвал парламентариев не саботировать его и принять в первоначальном виде, без поправок, поскольку таковые могут нести «серьезные правовые риски». Кроме того, законопроект о Brexit, принятый с поправками, по мнению Дэвиса, «свяжет руки» премьер-министру Терезе Мэй в ходе переговоров об условиях Brexit c Евросоюзом.

При этом правящая Консервативная партия запретила своим министрам уезжать из страны до принятия закона. Запрет связан с опасениями, что партии не хватит голосов для принятия закона из-за проевропейских настроенных тори, которые могут присоединиться в данном вопросе к оппозиции. Как известно, в парламентской системе Великобритании члены правительства одновременно являются депутатами парламента.

Сама процедура Brexit, по информации СМИ, должна быть запущена Терезой Мей уже на следующий день, во вторник, 14 марта.

Одновременно последние дни весьма ужесточилась риторика со стороны Брюсселя.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ему не нравится Brexit и что он хотел бы «плыть на одном корабле с британцами». Также он выразил надежду на то, что однажды «британцы вернутся на борт».

Одновременно с этим с обеих сторон активизировалась тема взаимных финансовых претензий, частью которых стала новость о планах Британии вернуть 11 миллиардов долларов из ЕИБ. Евросоюз угрожает выставить Британии счет за выход из своего состава в размере 60 миллиардов евро. В свою очередь юристы британского правительства пришли к выводу, что у Брюсселя нет никаких оснований требовать выплаты данной суммы.

Британское правительство допускает возможность, что Лондону не удастся достигнуть соглашения с Брюсселем по условиям дальнейшего сотрудничества после Brexit, однако пока четкого плана относительно дальнейших действий в случае провала переговоров с Брюсселем у Уайтхолла нет. При этом Минфин страны предупреждает, что «жесткий» выход станет причиной «мощного экономического шока» в Великобритании. Еще одним значимым фактором риска является возможный уход Шотландии из состава страны. Премьер Шотландии уже объявила о намерении провести референдум в этой связи.

В свою очередь ЕС проведет внеочередной саммит по Brexit в начале апреля, когда Лондон пришлет официальное уведомление Брюсселю о намерении выйти из состава союза.

Вокруг Brexit чем дальше, тем больше складывается весьма занимательная ситуация.

Результаты британского референдума, состоявшегося почти год назад, прозвучали громом среди ясного неба и вызвали многочисленные прогнозы, что выход Британии из ЕС будет торпедирован и саботирован национальным истеблишментом, который настроен против данного решения., и все очевиднее становится, что существенная часть правящей британской элиты поддерживает выход их страны из Евросоюза.

Brexit приобретает все более реальные черты. Более того, судя по всему, Лондон намерен выйти из состава Евросоюза на максимально выгодных для себя условиях, о чем прямо говорят члены британского правительства. Риторика Брюсселя в данной связи также становится все более раздраженной и угрожающей.

В этой связи возникает вполне разумное предположение, что медленный темп происходящего, многочисленные оговорки и якобы отступления со стороны британского истеблишмента, являются просто факторами, которые помогают сглаживать процесс, но одновременно неуклонно продвигают его вперед.

В конце концов, британская политическая система является одной из древнейших в мире и, как показывает история, мало кто может конкурировать с ней в умении продвигать национальные интересы на международной арене.