CNN о Владимире Путине: «Самый могущественный человек в мире». Завтра, фильм о Президенте России

Жесткие комментарии последовали уже в анонсе ролика. Какие цели могут преследовать американские журналисты?
Телеканал CNN опубликовал видеоанонс программы «Специальный репортаж», которая выйдет в эфир рано утром во вторник, 14 марта. Ролик к фильму «Самый могущественный человек в мире» представляет из себя нарезку из закадрового голоса и комментариев неназванных экспертов. Главный герой — Владимир Путин. Автор фильма — Фарид Закария. Самая жесткая реплика в адрес российского президента принадлежит сенатору Джону Маккейну, известному своей неприязнью к России. За кадром произносятся такие реплики:
«Он не отвечает ни перед кем...»
«Возглавлять — значит контролировать...»
«Использовал ли он свою власть, чтобы добиться избрания Дональда Трампа?»
« Он с радостью присваивает себе славу за это, так что, фактически, он выиграл выборы в США».
«Важно помнить, как сильно он ненавидел Хиллари Клинтон».
«В русле дальнейшей демонизации» — так в Кремле прокомментировали анонс фильма CNN о Владимире Путине. Уже из видеоанонса ясно, что ничего хорошего от фильма CNN ждать не приходится, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос Business FM.
Дмитрий Песков заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ «Разумеется, было бы излишне оптимистическим полагать, что какое-то средство массовой информации может вырваться за рамки того истерического эмоционального фона, который сейчас, к сожалению, превалирует в Америке в отношении нашей страны. И, наверное, этим обусловлено то, что действительно фильм, судя по всему, будет и уже сделан с таким критическим уклоном и в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента. Да, сразу оговорюсь, что я его не видел, тоже жду возможности, когда такая представится. Но, справедливости ради, нужно все-таки, наверное, позитивно оценить предложение автора фильма, тем более, нашего давнего знакомого Фарида Закарии. Вы знаете, что он неоднократно бывал в нашей стране, он встречался с президентом Путиным, он был модератором в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, поэтому мы с ним хорошо знакомы. Но заслуживает позитивной оценки то, что они дали возможность поучаствовать в этом фильме и, по крайней мере, изложить там нашу позицию по тем темам, которые затрагиваются, что мы и сделали».
Чего ждать от фильма CNN, если даже в 30-секундном анонсе телеканал переходит на личности в отношении российского лидера? Какие цели преследуют американские журналисты? Комментирует главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев:
Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН «Внутренние цели вполне понятны: по-прежнему идет фронтальная атака на администрацию Трампа, поэтому любая демонизация российского президента — это фактически демонизация Трампа. Дезавуировать самого Трампа, а даже если это не удастся, то по существу — воспрепятствовать налаживанию диалога между двумя президентами. Второе — международная вещь. Если сегодня посмотреть на европейские страны, все националистические или все оппозиционные силы выступают за налаживание отношений с Россией, и это имеет выход на них. То есть — «Смотрите, с кем вы имеете дело», тем более, восстановились хорошие, нормальные деловые отношения между Путиным и Эрдоганом, Путиным и Нетаньяху, и эти моменты тоже американцев крайне беспокоят. И третий, самый важный аспект — может быть, пропаганда несколько перешла свои грани, потому что стремление как раз демонизировать российского президента приводит к прямо противоположному, то есть растет количество людей, которые начинают с симпатией к нему относиться или считают российского президента действительно сильным лидером».
Полная версия фильма «Самый могущественный человек» должна выйти на CNN в четыре утра по московскому времени. На прошлой неделе интервью телеканалу дал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера назвал «эмоциональным экстремизмом» попытки «сделать Россию токсичной страной» и призвал США «трезво смотреть на вещи».
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