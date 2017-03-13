CNN о Владимире Путине: «Самый могущественный человек в мире». Завтра, фильм о Президенте России

Жесткие комментарии последовали уже в анонсе ролика. Какие цели могут преследовать американские журналисты?

Телеканал CNN опубликовал видеоанонс программы «Специальный репортаж», которая выйдет в эфир рано утром во вторник, 14 марта. Ролик к фильму «Самый могущественный человек в мире» представляет из себя нарезку из закадрового голоса и комментариев неназванных экспертов. Главный герой — Владимир Путин. Автор фильма — Фарид Закария. Самая жесткая реплика в адрес российского президента принадлежит сенатору Джону Маккейну, известному своей неприязнью к России. За кадром произносятся такие реплики:

«Он не отвечает ни перед кем...» «Возглавлять — значит контролировать...» «Использовал ли он свою власть, чтобы добиться избрания Дональда Трампа?» « Он с радостью присваивает себе славу за это, так что, фактически, он выиграл выборы в США».



«Важно помнить, как сильно он ненавидел Хиллари Клинтон».

«В русле дальнейшей демонизации» — так в Кремле прокомментировали анонс фильма CNN о Владимире Путине. Уже из видеоанонса ясно, что ничего хорошего от фильма CNN ждать не приходится, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос Business FM.

Дмитрий Песков заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ

Чего ждать от фильма CNN, если даже в 30-секундном анонсе телеканал переходит на личности в отношении российского лидера? Какие цели преследуют американские журналисты? Комментирует главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев:

Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Полная версия фильма «Самый могущественный человек» должна выйти на CNN в четыре утра по московскому времени. На прошлой неделе интервью телеканалу дал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера назвал «эмоциональным экстремизмом» попытки «сделать Россию токсичной страной» и призвал США «трезво смотреть на вещи».