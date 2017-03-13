ДНР: Александр Захарченко провёл государственную границу с Украиной

Линия соприкосновения между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и подконтрольной Киеву территорией, согласно указу главы ДНР Александра Захарченко, получила статус государственной границы.

Текст указа опубликован на сайте министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР.

Согласно документу, переход физических лиц через линию соприкосновения разрешается только через пункты пограничного контроля с обязательным прохождением регистрации.

Контроль за исполнением указа возложен на МГБ ДНР, министерство доходов и сборов, а также МВД республики.

"МГБ ДНР предупреждает, что, согласно пункту 4 данного указа, действия, связанные с незаконным пересечением линии соприкосновения, организацией незаконного выезда —въезда в Донецкую народную республику, будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом ДНР, а именно статьей 378 "Незаконное пересечение Государственной границы", — говорится в тексте сообщения.

Третьего марта глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил о "конце украинской юрисдикции" на территории республики. "Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", — сказал он.

С конца января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, блокируют грузовое железнодорожное сообщение с территорией самопровозглашенных республик.