ДНР: огонь снайперов по вспышкам карателей ВСУ. Невероятная точность

Доник опубликовал фотографии порванного пулями дульного тормоза компенсатора (ДТК) Борцова от пулемета ДШК. Он добавил, что это случилось на позициях ВСУ в Авдеевке — «в дульнике порвало газовые камеры сваренные из 4 мм металла».
«На самом деле порвало. Двумя пулями попавшими в дульник. Одно входящее отверстие 10 миллиметров, загиб края второго примерно такого же. Вряд ли это 338*. Скорее всего «Винторез»** или «Вал»*** (бесшумная снайперская винтовка и бесшумный автомат спецназа, – прим.«Русской Весны»). Стрельба велась по вспышке примерно под 30 градусов от оси», — сообщает пособник карателей.
Интересно, что Доник признал тот факт, что украинские военные вели огонь из крупнокалиберного пулемета по ДНР и получили справедливый ответ:
«В этой истории самое важное — это как четко лупят вражеские снайпера на вспышку, при работе длинными очередями», — подчеркивает Роман Доник.
«Мы знаем, что спасло пулеметчика. Две важные детали. Которые мы озвучивать не будем. Дульник будем возить и показывать, чем чревата работа длинными очередями, которая дает возможность противнику отработать как в тире. Не спеша, точно и кучно», — резюмировал один из лидеров волонтерского движения, поддерживающего карательную операцию на Донбассе.
Следует подчеркнуть, что снайперская винтовка «Винторез» и автомат «Вал» не стоят на вооружении вооруженных сил ДНР.
Справка «Русской Весны»
*338 (Lapua Magnum – 8,6×70 мм) — специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции (до 1500 м), под него разработаны специальные снайперские комплексы. Также этот боеприпас широко используется охотниками и стрелками-спортсменами. Производится в США, Чехии, Швеции и России (Новосибирский патронный завод).
**ВСС «Винторез» (Винтовка снайперская специальная) — бесшумная снайперская винтовка, созданная в 80- годах для подразделений специального назначения. Дальность стрельбы — 400 метров, калибр 9 мм.
***АС «Вал» (Автомат Специальный) — бесшумный автомат, разработанный для спецназа. Дальность стрельбы — 400 метров, калибр 9 мм.
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