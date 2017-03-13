ДНР: огонь снайперов по вспышкам карателей ВСУ. Невероятная точность

Известный украинский волонтер «АТО»стрельбой по вспышке двумя пулями пробит ДТК крупнокалиберного пулемета ВСУ под Донецком.

Доник опубликовал фотографии порванного пулями дульного тормоза компенсатора (ДТК) Борцова от пулемета ДШК. Он добавил, что это случилось на позициях ВСУ в Авдеевке — «в дульнике порвало газовые камеры сваренные из 4 мм металла».

«На самом деле порвало. Двумя пулями попавшими в дульник. Одно входящее отверстие 10 миллиметров, загиб края второго примерно такого же. Вряд ли это 338*. Скорее всего «Винторез»** или «Вал»*** (бесшумная снайперская винтовка и бесшумный автомат спецназа, – прим.«Русской Весны»). Стрельба велась по вспышке примерно под 30 градусов от оси», — сообщает пособник карателей.

Интересно, что Доник признал тот факт, что украинские военные вели огонь из крупнокалиберного пулемета по ДНР и получили справедливый ответ:

«В этой истории самое важное — это как четко лупят вражеские снайпера на вспышку, при работе длинными очередями», — подчеркивает Роман Доник.

«Мы знаем, что спасло пулеметчика. Две важные детали. Которые мы озвучивать не будем. Дульник будем возить и показывать, чем чревата работа длинными очередями, которая дает возможность противнику отработать как в тире. Не спеша, точно и кучно», — резюмировал один из лидеров волонтерского движения, поддерживающего карательную операцию на Донбассе.

Следует подчеркнуть, что снайперская винтовка «Винторез» и автомат «Вал» не стоят на вооружении вооруженных сил ДНР.

Справка «Русской Весны»

*338 (Lapua Magnum – 8,6×70 мм) — специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции (до 1500 м), под него разработаны специальные снайперские комплексы. Также этот боеприпас широко используется охотниками и стрелками-спортсменами. Производится в США, Чехии, Швеции и России (Новосибирский патронный завод).

**ВСС «Винторез» (Винтовка снайперская специальная) — бесшумная снайперская винтовка, созданная в 80- годах для подразделений специального назначения. Дальность стрельбы — 400 метров, калибр 9 мм.

***АС «Вал» (Автомат Специальный) — бесшумный автомат, разработанный для спецназа. Дальность стрельбы — 400 метров, калибр 9 мм.