ДНР: со стороны Азовского моря каратели из ВСУ атаковали республику

Украинские силовики 11 марта попытались атаковать позиции ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики из акватории Азовского моря. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В субботу по приказу командира 73 морского Центра специальных операций ВМС Украины капитана 1 ранга Эдуарда Шевченко в территориальные воды ДНР в районе Безыменного зашли два боевых катера. В их задачи входило ведение разведки и организация провокаций "с открытием огня" по позициям ополчения, заявил он.

По словам Басурина, ополченцы открыли ответный огонь из стрелкового оружия и ПТУР. В результате один катер получил повреждения, два силовика погибли, еще трое ранено.