Донецкая Народная Республика установила государственную границу с Украиной

Линия соприкосновения между Донецкой народной республикой и подконтрольной Киеву территорией, согласно указу главы ДНР Александра Захарченко, теперь обрела статус госграницы. Текст указа опубликован на сайте министерства госбезопасности ДНР.

"Установить для линии соприкосновения, проходящей между Донецкой народной республикой и Украиной, статус государственной границы...

Запретить перемещение физических лиц вне пунктов пограничного контроля Службы пограничной охраны министерства государственной безопасности Донецкой народной республики.

При перемещении через линию соприкосновения физическим лицам в обязательном порядке необходимо пройти регистрацию в пунктах пограничного контроля", — говорится в тексте указа, который приводит РИА Новости.

Контроль за исполнением указа возложен на МГБ ДНР, министерство доходов и сборов, а также МВД республики.

"МГБ ДНР предупреждает, что, согласно пункту 4 данного указа, действия, связанные с незаконным пересечением линии соприкосновения, организацией незаконного выезда — въезда в Донецкую народную республику, будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом ДНР, а именно статьей 378 "Незаконное пересечение Государственной границы", — говорится в тексте сообщения МГБ ДНР, публикованном на официальном сайте.

Отметим, что указ "О линии соприкосновения" был подписан 27 февраля 2017 года.

3 марта глава ДНР Александр Захарченко объявил о "конце украинской юрисдикции" на территории Республики.

"Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", — сказал он.

С конца января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, блокируют грузовое железнодорожное сообщение с территорией провозглашенных республик.