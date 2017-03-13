Французские СМИ рассказали: за что любят Путина на Западе





На кануне выборов во Франции профессор естественных наук Университета де Лоррейн Кристиан-Жорж Швенцель на страницах издания «Конверансьён» решил разобраться почему, несмотря на всю демонизацию, популярность президента РФ только растет– причем не только в России, но и на Западе.



Первое, на что он обратил внимание – это физическое состояние Путина:



«Президент-атлет. Он намерен предстать в СМИ как человек физически сильный. Среди прочего, он занимается дзюдо, хоккеем и плаванием. Он позиционирует себя человеком атлетичным и спортивным-признаки, которые до сих пор отличали лидера в современной России. Еще в Древней Греции Александр Македонский, образец героического правителя, представлялся в образе настоящего атлета. Он был чемпионом по вольной борьбе, бегу, прыжкам в длину, метании диска и копья. Путин выбирает виды спорта популярные в его стране. Одним выстрелом убивает двух зайцев.



Изображения, фильмы и официальные фотографии демонстрируют президента во время тренировок и даже в раздевалке. Мы видим, как президент потеет, пыхтит, то улыбаясь, то принимая серьезный вид. Удивительное сочетание спортсмена, прекрасно владеющего своим телом и обычного человека – такого простого и близкого. Никто не помогает ему одеваться, он по несколько раз сам перевязывает себе шнурки. Иногда он тренируется за городом, хотя в Кремле есть все необходимое для занятий спортом.



Путин также демонстрирует свои исключительные физические возможности, охотясь на китов в Тихом океане или приручая диких животных в зоопарке в Сочи, которые заранее были обезврежены при помощи снотворного. Александр Македонский же охотился на львов; он также убил слона в Индии», – пишет Кристиан.





Активный образ жизни нашего президента давно обсуждается на Западе. Сколько уже сломано перьев на тему – «Путин выделывается». Особенно обильная истерика начинается, когда приходиться сравнивать нашего лидера с местными.



Вот обыкновенный Путин:









А вот один из самых смешных футбольных матчей Франции, нападающий Олланд:









Картина Репина: Меркель дали поносить лыжи:









И ролик взорвавший мир – Барак Обама в спортзале:







Вот вам смешно, а этот ролик во многом стоил Обаме, да и Клинтон, популярности. Вообще, Путин, конечно, не выдающийся спортсмен, но как оказалось, просто следя за собой и ведя образ жизни нормального мужчины, он уже подрывает основы Запада. И подрывает их не Хитрым планом, а простым путем сравнением его и Олланда, Меркель – нужно можно вписать. А это злит очень многих с той стороны.



«На самом деле существует много разных образов Путина. Можно выбрать на любой вкус. Вот он с голым торсом, мужественный, верхом на лошади и вооружен до зубов. Такой образ должен вдохновить мужчин на поиски приключений. А вот трогательный Путин кормит из бутылочки детенышей животных. Легко представить, как эти очаровательные картинки понравятся детям! Какой всеобщий обольститель, этот Путин!



Так в 2004, когда он выдвинул свою кандидатуру на новый срок, одна девичья группа выпускает песню под названием «Такого, как Путин». Клип на эту песню вовсю крутится по всем телевизионным каналам. Четыре года спустя популярная певица Натали очень вовремя перезаписывает эту песню. В лучших советских традициях в клипе показаны красивые женщины рабочие, одетые в комбинезоны, но при этом в туфлях на высоких каблуках.



С древних времен выбор женщин повышал легитимность правителя. Многие женщины были влюблены в Юлия Цезаря, настоящего секс символа той эпохи, если верить римскому историку Светонию. В Риме поговаривали, что таким исключительным обаянием Цезарь был обязан своей божественной родословной – он был потомком и протеже Венеры, богини любви и красоты. Обаяние, данное правителю Богом – вот что называется «харизмой».



Таким образом, всеми этими женскими гимнами во славу российского президента, специалисты по связям с общественностью оживляют древние легенды, связанные с появлением правителей» – продолжил Кристиан.



«Во время президентских выборов 2012 года две молодые девушки, Наталья и Инна организовали женское движение фанаток президента под названием «Армия Путина». Можно, конечно, поставить под вопрос спонтанность этой инициативы, но в тоже время нельзя ставить под сомнение и реальную популярность Путина среди населения. Движение насчитывает 4 тысячи участниц, молодых и сексуальных, если следовать современным критериям. Основной деятельностью фанаток является раздирание маек на груди, на которых изображен портрет их кумира, украшенный сердечками и словами любви, как например «Я люблю Путина». «Порву за Путина! » – основной лозунг движения. Порвать значит проявить преданность своему лидеру, представленному в образе идеального мужчины – серьезного и компетентного политика, красивого и зрелого мужчины. Истинное признание в любви!



Демонстрации «разрыва» проходят в праздничной атмосфере и, естественно, в общественных местах – на площадях и в парках. Девушки ведут себя как подростки. Можно подумать, что это пародия. Эти демонстрации вызывают много насмешек, но в целом цель достигнута. Как уже давно заметил Макиавелли, большинство мужчин судят по внешнему виду. Неважно, что некоторые девушки являются актрисами, которые получают за это деньги. Зрителям нравится представление и иллюзия происходящего. Молодость и красота – залог процветания. Девушки воплощают политический план Путина – обещание успеха и счастья», – подытожил он.



Вообще, сквозь весь материал французского профессора просто кричит Паниковский из «Золотого теленка»: «Меня девушки не любят». Путин ведь не только пошел против мира потребителей, даже не произнеси он Мюнхенскую речь, его «нетолерантный облик» все равно вызывал бы истерику с той стороны, особенно на фоне западных не то бабок, не то мужиков. Путин не похож на Западного супергероя, он не похож на Македонского – он просто похож на нормального мужчину и уже этого оказалось достаточно для зависти с той стороны. Профессора Кристиана просто душит жаба, живя в стране, где президент похож на комика (или гомика?) а его приемника раскручивают по ток-шоу для домохозяек, рассказывая, какой он душка. Да, душит жаба и оттого, что единственным мужчиной во Франции давно называют Марин Ле Пен, просто за то, что она имеет собственную политическую позицию, а не позицию из «Камасутры» перед США.



Душит жаба, оттого, что единственное что могут порвать за Олланда, это стринги на гей-параде. И это обидно, как обидно было нам, россиянам, за пьяного Ельцина на фоне бодрячка Клинтона. Единственно, чем можно успокоить месье Кристиана – мир меняется и даст Бог, поменяется он и у них.

