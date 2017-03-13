Гаагский треугольник: в поисках правды. Террористическое государство Украина

16 января 2017 года по поручению президента Порошенко МИД Украины передал в Международный суд ООН в Гааге иск против России, пытаясь как обычно выдвинуть против соседней страны ничем не обоснованные претензии и обвинения.

В заявлении украинской стороны сказано, что иск подан «с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение её незаконной агрессии против Украины». В самом документе утверждается, что Москва якобы нарушила конвенции по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

Как заявила 8 марта в суде заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль:

«Гражданское население Украины, особенно на Востоке и в Крыму является чрезвычайно уязвимым и требует немедленной защиты Суда»

На счет уязвимости Елена Зеркаль конечно права, да вот только защиты это население требует как раз таки от самой Украины, которая превратилась за последние три года сама в террористическое государство.

Потерявшая полностью собственный суверенитет страна, устроила террор и геноцид собственного народа, нарушив все нормы, не только Женевской конвенции, но и нормы морали – сейчас с невинным, жалобным видом просит защиты у таких же фарисеев как она сама.

Заседание Суда в Гааге

Начав в апреле 2014 года так называемую «антитеррористическую операцию» на Донбассе – украинские власти уже в течении трех лет ведут войну против собственного народа, не скупясь, помимо подлой диверсионной деятельности, применять широкий спектр запрещенных международным гуманитарным правом агрессивных методов ведения боевых действий против мирного населения.

Только с начала этого года, по данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, более 80 мирных граждан пострадали в результате агрессии со стороны Украины, 16 человек – погибли.

Всего же за время вооруженного конфликта в Донецкой Народной Республике погибло 4320 человек, в том числе 74 ребёнка (данные Уполномоченного по правам человека ДНР Дарьи Морозовой на 2 февраля 2017 года). В результате обстрелов мирных городов Республики было разрушено полностью либо частично более 11 тысяч объектов инфраструктуры – от линий электропередач, объектов тепло- и водоснабжения до жилых домов, больниц, детских садов и школ нашей Республики.

Для сравнения, данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека:

Согласно данным Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с середины апреля 2014 года по 1 декабря 2016 года зафиксировано 32,453 жертвы (эти цифры включают в себя как военных украинской стороны, гражданских лиц, так и военнослужащих ДНР и ЛНР) включая 9758 убитых и почти 23 тысячи раненых. Более двух тысяч погибших гражданских лиц (плюс 298 погибших в авиакатастрофе Боинг MH-17). Число гражданских лиц, пострадавших в результате конфликта варьируется в пределах 6-7 тысяч человек.

Насмотревшись за три года на действия Украины в отношении Донбасса, есть достаточно оснований назвать её «террористическим государством». Ведь, государство, которое проводит террор и геноцид мирного населения, поддерживая националистические/карательные батальоны, закрыв при этом глаза на их преступную, мародерскую деятельность (включая нынешнюю «блокаду» Республик); Государство, которое плевало на все нормы международного права, продолжает закупать с каждым днем все больше вооружение у своих «западных партнеров», пользуясь, в открытую, услугами иностранных инструкторов и наемников – такое государство нельзя назвать «мирной европейской страной». И такое государство сейчас пытается использовать Суд как площадку для своих политизированных обвинений, и как всегда ничем не обоснованных претензий к Российской Федерации.

«Один из наиболее состоявшихся законов войны – это не нанесение неизбирательных ударов по военным объектам, в особенности по гражданским. То есть, когда армия какой-либо стороны наносит удар – военные должны принять максимум усилий, чтобы этот удар не мог даже случайно нанести ущерб гражданским лицам или людям не относящимся к вооруженным силам другой стороны, – рассказал военный эксперт, кандидат исторических наук Андрей Заблоцкий. – Естественно, нанесение удара из тяжелой реактивной системы залпового огня по поселку не может быть примером избирательного удара. А люди, отдававшие приказ о применении этих систем – являются военными преступниками»

Финансирование карательных батальонов, потерявших полностью управление; Разжигание ненависти у населения Украины к жителям Донбасса и Крыма; Развертывание диверсионной сети на полуострове и циничное исполнение терактов на территории Народных Республик; Разрушения домов, городов и поселков, в результате чего сотни тысяч мирных граждан, остались без крова над головой и средств к существованию; Попытки спровоцировать экологическую катастрофу в Республиках, целенаправленно обстреливая химические предприятия (Донецкий казенный завод химических изделий) и объекты жизнеобеспечения (Донецкая фильтровальная станция, на которой находится склад с хлором).

Украина отступает от обязательств, предусмотренных:

А) Международным пактом о гражданских и политических правах статьями

Статья 2 – обеспечение прав и их эффективной защиты;

Статья 9 – незаконный арест;

Статья 12 – свобода передвижения и выбора места проживания;

Статья 14 – правила судебного рассмотрения;

Статья 17 – защита от произвольного или незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь;

Б) Конвенцией о защите прав человека и основных свобод

Статья 5 – право на свободу и личную неприкосновенность;

Статья 6 – право на справедливый суд;

Статья 8 – право на уважение частной и семейной жизни;

Статья 13 – право на эффективное средство правовой защиты.

В конце концов, наделавшая много шума и проблем блокада Донбасса нарушает Конституцию (ст. 3 гласит: «Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства»).

Подлые убийства наших Героев – Гиви, Моторола, Анащенко, Мозговой… И самое страшное – это смерти тысяч, ни в чем не повинных, мирных граждан – детей, женщин и стариков, которые просто не согласны с мнением большинства;

Искалеченные жизни десятков тысяч людей – и это все результат действия никак не обвиняемой в Гааге стране, а результат залившей себя кровью в ноябре 2013 – феврале 2014 при непосредственной помощи нынешней преступной власти в Украине, превратившей за три года когда-то нормальную страну в самое настоящее «террористическое государство».

Но всему однажды приходит конец, и нынешняя украинская власть пребывает в агонии, что наглядно и показало данное обращение в Международный Суд ООН – будто бы захлебывающийся в крови Порошенко, хватается за последний спасательный круг.

И хочется, конечно же верить, что рано или поздно, нынешние украинские «лидеры», отдающие эти преступные приказы, все-таки окажутся на скамье подсудимых именно в военном трибунале!

К слову, это уже не первый иск, поданный Украиной против России. Так, в сентябре 2016 года Киев инициировал спор с Москвой относительно нарушения конвенции ООН по морскому праву. Его рассмотрение международным трибуналом начнется также в 2017 году. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Россия будет защищать свои интересы с помощью “всего инструментария международного гуманитарного права”.