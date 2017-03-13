Итоги недели. 7 асимметричных ударов Вальцмана

Все прошедшие 7 дней Украина наступала. От Гааги до самого Конотопа. Посевная, затянувшаяся российская агрессия и контролированный беспредел Сёмы Семенченко толкали Порошенко к энергичным мерам. По исторической аналогии с десятью сталинскими ударами Киев нанес 7 национальных ударов.

Удар первый. Гендер-бандеровский

Его на Украине решили нанести по наследию Клары Цеткин, окончательно декоммунизировав 8 марта. Но оказалось, что агенты Путина заранее завалили державу тюльпанами, гиацинтами и одесско-французской парфюмерией, по сути, принудив нацию праздновать.

Надлежащим образом себя проявили лишь побратимы континентальной блокады, разбившие свои яйца о лицо прибывшей за подарками Тани Черновол. Да еще советник Порошенко Юрий Бирюков назвал 8 марта «праздником чекистских проституток».

Причем сам Порошенко торжественно поздравлял украинских женщин именно с этим праздником, особо упирая на воюющих в АТО.

Теперь сложно понять, кто в этой ситуации был чекистом, а кто проститутками?

Выручили скакуны, ультимативно призвавшие к празднику наказать «дочку» Сбербанка на Украине. А чтобы наказать, нужно закрыть отделения банка по всей Украине.

Второй, национально-идентичный удар по календарной логике нанесли на следующий день после женского праздника. Когда желающие могли опохмелиться по патриотическому поводу – дня рождения Тараса Шевченко. Этот день никак не могут сделать национальным святом. Именно национальным – в качестве индикатора на сознательность (свідомість).

Порошенко так и написал в Twitter: «Я поздравляю с этим днем каждого украинца – и в Украине, и в диаспоре», добавив, что свидомые украинцы собираются «именно у памятников Тарасу Шевченко».

Свидомые украинцы слова президента восприняли как руководство к действию, потому на Тарасовой горе в Каневе устроили массовую драку, не допустив к своей национальной святыне «неправильных украинцев».

Кроме того, в Киеве собрались демонтировать памятник неукраинцу Александру Суворову. Памятник был установлен на территории суворовского училища. После 1991 года училище сделали военным лицеем. Теперь памятник Суворову хотят заменить на памятник полковнику Ивану Богуну, в своё время расстрелянному, как известно, поляками по обвинению «в работе на Москву».

Но денег на замену не нашли и пока Суворова просто обмотали тентом с изображением Богуна. Дешево, но сердито.

Удар третий. Мовно-национальный

С недавних пор с помощью национал-квот радиоэфир на Украине заполнили номерами национал-самодеятельности. Но Порошенко вдруг обнаружил «недопустимо низкое присутствие государственного языка» на телеканалах, предложив ввести квоты и там.

Реакцию на квотные реформы можно наблюдать в любом транспортном средстве Украины, когда водители раздраженно переключают FM-каналы, повторяя: «Нельзя же слушать “Океан Эльзы” 50 раз в день!»

После принятия законопроекта №3822 большая часть жителей Украины, предпочитая слушать музыку, а не песни потомков тернопольских свиноводов, игнорируя укроэфир, переходит на прослушивание песен посредством электронных носителей.

Если инициатива Порошенко найдет свое отражение в новом законе, украинское телевидение, представляющее собой унылый информационно-развлекательный секонд-хенд и без того испытывающее дефицит аудитории, потеряет зрителя совсем. Запретить Интернет в Киеве не смогут.

Удар четвертый. Военно-политический

Украина в лице унтер-министра Климкина захотела пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года, закрепивший безъядерный статус Киева.

Вернуть ядерное оружие, как грозят Ярош или Парасюк, Климкин не предлагает, он всего лишь пытается вернуть Украине право «любимой жены Госдепа США». «Нам нужна поддержка США в перезапуске переговоров сторон, подписавших Будапештский меморандум», - клянчил министр.

В столь щепетильной теме США перезапускаться не желают, потому американский конгресс пообещал выделить деньжат для покупки парочки ржавых десантных кораблей-доков «Уитби-Айленд».

Как сообщают украинские СМИ, «с помощью этих кораблей ВСУ и ВМФУ начнут зачистку побережья от сепаратистов». Очевидно, под эту покупку и создавался корпус крымско-татарской морской пехоты…

Удар пятый. Безвизовый

В народе уже прижилась поговорка: «Мы говорим Украина – подразумеваем безвиз, мы говорим безвиз - подразумеваем Украину». Именно поэтому очередной удар пессимистам был нанесён на этом направлении. Перемога очевидна - комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран мира, гражданам которых отменяются визовые требования.

То есть безвиз не дали, но Украину снова внесли в некий список с оценкой «превзошла все ожидания, выполняя требования ЕС»! Разве теперь у кого-то могут быть сомнения? Жители «третьей страны» не сомневаются.

Только вот европейский посол Хьюг Мингарелли все же плюнул дегтем в общую бочку украинского безвизового мёда. Конечно, не открыто. Он все же выразил уверенность, что не в мае, как обещали, а только в июле безвизовый режим наступит, но добавил, что гражданину Украины могут отказать во въезде в ЕС, если он не сможет подтвердить свою платежеспособность и первоначальную возможность самостоятельной жизни в Европе.

У Гройсмана денег на Европу явно не заработать, потому скакуны могут накопить на безвиз в России.

Удар шестой. Судебно-дипломатический

На неделе в Гааге начались и закончились слушания международного суда по иску Украины к России «о нарушении положений Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации».

Словно стадо гусей на Украине два года гаагили, будучи уверенными, что доведут дело до суда, где евро-американцы сделают с Россией то, что сделали с Сербией.

Жителей Новороссии террористами пока считают лишь свидомые, дискриминированными себя считают не крымские татары, живущие на полуострове, а лишь тающая «политическая орда Джемилева», кочующая между Киевом, Львовом и Геническом.

Украина даже не может доказать «аннексию Крыма», ведь для этого надо признать факт войны с Россией. Признать и доказать не в формате телешоу или новостей Сергия Кузина.

Украина и военного положения не ввела, не говоря о липецкой фабрике, российском сырье и миллионах свидомых гастарбайтеров, спасающихся от майдан-реформ на подработках в России.

Судьи в Гааге заслушали отрывки из национальной трагедии «Нас знову кривдять» (слова П.Порошенко, музыка П. Климкина). С ощущением того, что спектакль этот будет бесконечным.

Удар седьмой. Национал-асимметричный

Многие на Украине славятся асимметрией своего сознания не только на уровне выкопанного ими Черного моря, украинскими корнями Будды или агентами Путина, которые в Конотопе затеяли блокаду самого Путина.

В очередной раз пришла на выручку смекалка. Да еще как - в массовом народном проявлении! Например, омбудсмен Тарас Качка решил поддержать державу в Гаагском суде, напялив носки патриотических цветов.

Мятые пиджаки, незастегнутые ширинки, а теперь и разные носки…

А тут ещё 6 марта на официальном сайте президента Украины появилась петиция Станиславы Перервы (№ 22/034625-эп) с предложением поменять в национальном гимне Украины фразу «ще не вмерла» на «ні, не вмерла», а фразу «ще нам браття» на «хай нам браття». После этого, мол, «изменится всё: воодушевлённость, патриотизм и утверждение целей народа Украины в его борьбе и не только».

Текст гимна еще не поменяли, но стоящая на пороге дефолта и распада Украина собралась покорить Марс!

Когда в конце прошлого года об этом заявил гендиректор КБ «Южное» Александр Дегтярев, все ерничали. И вот в СМИ победно сообщили, что космическое агентство NASA решило привлечь к проекту по осуществлению полета на Марс находящегося в США украинца Василия Тараса.

И тут же в трамвае услышал: «Умом Украйну не понять, аршином общим не измерить, над нею можно только ржать и в адекватность слабо верить».

Придя домой, из телеящика узнал, что Порошенко, Аваков и Садовой попили чайку, обсуждая блокаду Донбасса…