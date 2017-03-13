Как советский школьник раскрыл кризис в американском образовании

В 1958 году он участвовал в эксперименте, организованном журналом Life. На протяжении месяца репортеры издания наблюдали за жизнью двух школьников — из США и СССР — с целью выяснить, чья система образования лучше.

В 1958 году журнал Life решил выяснить, какая система образования лучше — американская или советская. Поводом к проведению эксперимента стал запуск СССР в октябре 1957 года первого в мире искусственного спутника Земли. Для американцев это событие стало настоящим шоком. Некоторые в США видели причину того, что американцам не удалось первыми запустить спутник в космос, в недостаточном качестве американской системы образования.

В течение месяца команда из 12 репортеров наблюдала за жизнью двух школьников. В США участником эксперимента стал Стивен Лапекас из чикагской школы. В СССР журналисты выбрали Алексея Куцкова, ученика 10-го класса «Б» школы № 49 города Москвы. Обоим тогда было по 16 лет. В итоге советский школьник стал победителем, а в США были вынуждены признать недостатки американской системы образования и принять ряд мер по повышению ее качества.

Журналисты хотели, чтобы героями их репортажа стали обычные школьники. Они обратились в несколько школ с просьбой предоставить им фотографии своих учеников. Стивен Лапекас был выбран из более чем 700 кандидатов. В СССР выбор пал на Алексея Куцкова. Находясь вместе с репортерами и фотографами, они должны были вести себя так же, как в обычной жизни. В подробности школьников не посвящали. Советский и американский школьники узнали о том, что еще один такой же эксперимент проводится на другом континенте, уже после того, как им вручили номер журнала.

Статья об Алексее Куцкове и Стивене Лапекасе вышла в Life в марте 1958 года. Она была озаглавлена «Кризис в образовании». Статья начиналась так: «В аскетичной атмосфере московской 49-й школы Алексей Куцков проводит за учебой 6 дней в неделю, интенсивно изучая огромное количество предметов. Среди них русская литература, английский язык, физика, химия, труд, математика, черчение и астрономия. Более половины учебного времени Алексея приходится на изучение предметов, связанных с наукой».

Журналисты сопровождали школьников не только в школе, но и вне учебного заведения, наблюдали, сколько времени они тратят на общение со сверстниками и развлечения. Представители издания пытались выяснить, чем увлекаются Алексей и Стивен, какие книги читают, каким спортом занимаются. К удивлению американцев, вне школы Алексей проявлял такое же усердие, проводя много времени за книгами. В журнале было опубликовано несколько фотографий, на которых советский школьник запечатлен за уроками, игрой в волейбол и в шахматы, чтением романа Драйзера «Сестра Керри» в оригинале.

Сравнивая то, как проводят время Алексей Куцков и Стивен Лапекас, журналисты отмечают, что последний каждый день подолгу встречается со своей подругой Пенни Донахью, а остаток его дня проходит бесцельно. Часть статьи, посвященная Стивену Лапекасу, была озаглавлена «Занятия без спешки». Вообще американский школьник был представлен не в самом приглядном свете. Позднее, обидевшись на журналистов, он всячески отказывался от общения с прессой. Life пишет: «Опоздав на 10 минут, он зашел в класс, где находились пишущие машинки, постучал пальцами по большой электрической пишущей машинке, начался еще один приятный учебный день». Жизнь Стивена журналисты охарактеризовали двумя словам: typing and dancing («пишущие машинки и танцы»).

К занятиям, к которым необходимо было приложить умственные усилия, Стивен не проявлял особого рвения. Так, изучая английский, американские ученики не утруждали себя штудированием учебников. Вместо этого листали комиксы, в которых в краткой форме излагалась суть той или иной книги. Надо сказать, что Стивен, так же как и Алексей, увлекался спортом. Он играл в баскетбол, был чемпионом учебного заведения по плаванию. Стивена Лапекаса считали лидером в среде студентов, но на учебу у него было мало времени, говорилось в материале. В статье, напечатанной после репортажа о Куцкове и Лапекасе, приводились такие данные: «Всего 12% американских школьников изучают математику и только 25% — физику. Иностранные языки изучают менее 15% учеников».

Алексею Куцкову и Стивену Лапекасу друг с другом общаться не довелось. Более того, они даже никогда не переписывались. Когда после развала СССР Куцков захотел встретиться с Лапекасом, последний отказался. У обоих жизнь складывалась по-разному, но было в их судьбе нечто общее — авиация. Алексей Куцков окончил Московский авиационно-технический институт. В 1970 году его отобрали в отряд космонавтов, но свидание с космосом так и не состоялось. Некоторое время работал в Госавианадзоре, расследовал причины авиакатастроф, позже занимал высокую должность в «Норильских авиалиниях». Стивен Лапекас также сделал успешную карьеру. Он окончил университет штата Иллинойс, учился в военном колледже, потом стал пилотом, воевал во Вьетнаме. Затем долгое время работал пилотом в компании Trans World Airlines.