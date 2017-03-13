Каковы причины серии нападений мигрантов в Германии?

Нападение мужчины с топором на пассажиров в Дюссельдорфе, слезоточивый газ в вагоне поезда в Гамбурге, угроза атак в Эссене — так выглядят сводки новостей в Германии за последние три дня. Полиция расследует инциденты по всей стране, не раскрывая деталей и держа граждан ФРГ в напряжении. По мнению политолога Владимира Брутера, причины происходящего кроются не только в миграционном кризисе, но и в комплексе социальных проблем, которые долгие годы накапливались в обществе. RT разбирался, что вызвало всплеск насилия в Германии.

За последние несколько дней в Германии произошла серия инцидентов, которые указывают на нестабильность и низкий уровень безопасности в немецком обществе. При этом в некоторых случаях речь не шла о террористической угрозе.

В субботу, 11 марта, полиция города Эссен сообщила, что перекрывает площадь в центре города из соображений безопасности. Кроме того, был закрыт торговый центр Limbecker Platz Essen, который расположен на одноимённой площади.

Полиция не раскрывает никаких подробностей, ссылаясь лишь на то, что получила «информацию о возможных атаках».

По последним данным, в ходе обысков, проведённых в городе, сотрудники органов правопорядка задержали двух подозреваемых, которые планировали произвести атаку в торговом центре на Лимбекерплатц. При этом оцепление в центре города пока сохраняется.

В ночь на 11 марта двое неизвестных распылили слезоточивый газ в пригородном поезде в Гамбурге. По меньшей мере шесть человек пострадали, среди них дети трёх и шести лет.

#Hamburg - Reizgas-Attacke in S-Bahn: Sanitäter kümmern sich um Familie mit zwei Kindern (3,6), Augen- und Atemwegsreizungen. #Sternschanzepic.twitter.com/ProqBRXR0j — Thomas Knoop (@Thomas_BILDde) March 10, 2017

При этом самим нарушителям общественного порядка удалось скрыться, полиция ведёт их поиск. Мотив двух молодых людей остаётся невыясненным.

Ранее, 10 марта, появились сообщения о том, что на окраине Дюссельдорфа, в районе Кайзерсверт, был найден 80-летний мужчина с многочисленными колотыми и резаными ранами. Сначала СМИ сообщили, что ранения были нанесены мачете, позже эта информация не подтвердилась. Полиция заявила, что пока не будет разглашать деталей случившегося, так как нападавшему удалось скрыться.

Атака с топорами

Преступление, поразившее всех своей жестокостью, произошло 9 марта на вокзале в Дюссельдорфе. Злоумышленник, вооружённый топором, напал на пассажиров. Пострадали десять человек, в том числе 80-летний пенсионер и две гражданки Италии. Четверо получили тяжёлые черепно-мозговые травмы.

Свидетели рассказывали, что случившееся вызвало сильную панику. Пассажиры разбегались из здания вокзала, напуганные увиденным. Здание вокзала было оцеплено, полиция попросила жителей города не покидать домов, так как преступнику удалось скрыться.

Следствием установлено, что нападавшим был 36-летний житель непризнанной республики Косово, в его квартире нашли документы, свидетельствующие о том, что он страдает параноидальной шизофренией. В итоге правоохранителям удалось задержать мужчину, и он был направлен в психиатрическую клинику.

SEK im Einsatz in #Düsseldorf. Mann angegriffen und im Krankenhaus. Täter auf der Flucht. @RTLWESTpic.twitter.com/PWxyXOOI5s — Sabrina Grosser (@bina_grosser) March 10, 2017

Позже полиция сообщила, что одновременно с атакой в Дюссельдорфе произошло нападение в Магдебурге. Там двое мужчин в масках, вооружённые битой и топором, напали на молодого человека, который сидел в своей машине. Они разбили окна и раскурочили корпус автомобиля.

In Magdeburg-Sudenburg wurde ein Mann in einem Auto mit einer Axt angriffen. https://t.co/MjNLNI1gNspic.twitter.com/SspjOrYmq4 — MDR SACHSEN-ANHALT (@MDR_SAN) March 10, 2017

Добравшись до водителя, нападавшие избили его. Полиции пока удалось задержать только одного подозреваемого, которым оказался 34-летний житель Магдебурга. Причины нападения также выясняются.

Противоречия в немецком обществе

Серия жестоких атак в разных городах Германии накалила атмосферу в обществе. По мнению политолога, сотрудника Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, все эти нападения — следствие ряда нерешённых проблем, которые с каждым днём лишь разрастаются, как снежный ком.

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«В Германии, как и во всей Европе, коллективное бессознательное претерпело существенные изменения за последние пять-шесть лет. Это может быть связано с несколькими моментами. Во-первых, в Европе произошёл фактический крах идеи мультикультурализма. Во-вторых, существует реальная проблема с мигрантами. В-третьих — существенный кризис идей неолиберализма, когда гражданам в течение долгого времени и достаточно успешно доказывали, что все экономические проблемы общество уже решило и что теперь перед ними однозначно светлое будущее, как будто выбранная экономическая система решает такого рода проблемы», — рассказал Брутер.

Таким образом, социальные проблемы переплелись между собой, создав много поводов для недовольства граждан. Знаменитая европейская безопасность была подорвана изнутри, пояснил политолог.

«Под ударом оказались и вопросы системы безопасности Европы. Европейцам долгое время внушалось, что создание Евросоюза, включающего большую часть стран Восточной Европы, окончательно решит проблему европейской безопасности. Заявлялось, что Европа едина, в ней нет границ, в ней нет угроз. Последние несколько лет подтверждают, что это не соответствует действительности», — подчеркнул Владимир Брутер.

Кроме того, по оценке эксперта, в европейском обществе «обострился рост правопротестных настроений, что можно назвать частичным возвратом общественного мнения к ультраконсерватизму». Истеблишмент, со своей стороны, как в Германии, так и во Франции и Великобритании, пытается сохранить правые настроения в обществе, и это ещё одно внутреннее противоречие, пояснил политолог.

«Все эти факторы вкупе создают конфликтную ситуацию в обществе, очень нездоровую, очень неустойчивую психологически. Это в том числе приводит к осложнению отношений между местными жителями и мигрантами. Значительная часть людей теряет какие-либо ориентиры», — рассказал эксперт.

Как выйти из сложившейся ситуации, пока не ясно, считает политолог, потому что внутренний конфликт ещё не обострился до предела. По его мнению, в будущем «та ненависть и тот дискомфорт, которые скопились в обществе, будут искать выход», так что стоит ожидать появления сообщений о подобных атаках вновь. Ведь, по словам Владимира Брутера, быстро вылечить то, что формировалось годами, нельзя.

Усиление контроля

Правительство Германии всё реже заявляет, что не намерено менять текущую политику в отношении мигрантов. Недавно власти предложили усилить видеонаблюдение в общественных местах. Парламент утвердил поправки к законодательству, объявив, что особенно важно установить дополнительные видеокамеры в торговых центрах, на спортивных площадках и на парковках, а также в автобусах и в поездах.

Кроме того, принятый правительством законопроект расширяет полномочия федеральной полиции в сфере применения автоматизированных систем для считывания автомобильных номерных знаков, а также видеорегистраторов и устройств записи телефонных переговоров в оперативных штабах. Кроме того, бундестаг одобрил установку нательных камер для полицейских. Устройства будут крепиться прямо к полицейской форме.

Новая волна обсуждений, касающихся усиления мер безопасности для борьбы с терроризмом, поднялась в немецком обществе после теракта на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года.

Напомним, 19 декабря около 22:00 мск чёрный тягач с прицепом с польскими номерами въехал на территорию рождественской ярмарки, расположенной на Брайтшайдплац в Берлине. Машина проехала около 50 метров, сбивая людей и торговые палатки. Погибли 12 человек, более 50 получили травмы различной степени тяжести. МВД Германии признало трагедию в Берлине терактом.