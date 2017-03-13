Клинок победителей: почему нож «Ратника» – непревзойденное оружие ближнего боя

«Ратник» – российская боевая экипировка военнослужащего, которую иногда также называют «комплект солдата будущего». Этот набор современных средств защиты, связи, наблюдения и прицеливания, а также оружия и боеприпасов уже опередил свое время.

За счет использования новейших научных достижений и современных технологий создано снаряжение, которое делает российского солдата непобедимым на поле боя.

В комплект «Ратника» входит и уникальный нож – многофункциональное средство боевого обеспечения. О том, как делают главный клинок российской армии, что ему по силам и каков он на прочность, расскажет журналист Алексей Егоров в очередном выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Прочность высшей пробы

Обработка металла – дело непростое. Хотя и не такое затейливое, как кажется. Миниатюрную кузницу можно соорудить даже из подручных средств, что и делали в древности. Нужны лишь пара десятков кирпичей, деревянные козлы да меха для раздувания пламени. Да, необходима еще наковальня. Печь, наковальня, печь, опять наковальня, снова печь – этот круговорот продолжается, пока заготовка под будущий нож не достигнет нужного размера. Российские реконструкторы и кузнецы Алексей Кирюхин и Евгений Барабанов давно занимаются изготовлением древнего кованого оружия. Делают они клинки и для мирового первенства «Битва наций», где сражаются шведы, поляки, скандинавы…

Российское предприятие, где изготавливают ножи для комплекта «Ратник», – это, конечно же, не кустарное производство. Здесь способны делать холодное оружие любого предназначения. К примеру, именно на этой базе производят так называемые «водолазные ножи», способные перерезать под водой мощные канаты. Интересно, что ножи для «Ратника» делаются по особой технологии.

Например, на них наносят специальное антибликовое покрытие – таково требование Министерства обороны РФ как заказчика, чтобы нож в темноте не выдавал своего хозяина предательским поблескиванием. Во время производства на клинке лазером выжигают название ножа, после гравировки устанавливают гарду, а на специальном станке насаживают ручку.

Непосредственно клинки для «Ратника» выпускают там, где всегда знали толк в холодном оружии – в знаменитом своими мастерами-оружейниками дагестанском городе Кизляр. Технологически это выглядит так: пресс выдавливает из стальных листов заготовки, которые отправляются на закалку в специальную печь при температуре свыше тысячи градусов. Потом – отжиг, обжим на специальном станке, полировка, заточка. В итоге ножи получаются небывалой прочности.

Последний «довод» спецназа

Разработкой ножа для комплекта «Ратник» занимались в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения – там же, где проектировали и основу всей упомянутой боевой экипировки. Кстати, когда-то здесь придумали и знаменитый НРС – нож разведчика специальный (стреляющий). В нем всего одна пуля, но в некоторых ситуациях и она может стать незаменимой…

К слову, продолжением линейки «спецножей» считается новое изобретение конструкторов, получившее имя «Эльф». Это настоящий комплекс средств выживания: особая заточка плюс скрытый набор различных приспособлений делают его незаменимым помощником спецназовца.

В Средние века, в эпоху кольчуг и кованых доспехов, едва ли не главным холодным оружием на поле брани являлся меч. Именно способностями пробивать стальное облачение воинов противника объяснялась его особая обоюдоострая форма. Как и форма кинжала, который также должен был поражать человека, экипированного в доспехи. Нож «Ратника» тоже обладает возможностями проникать сквозь броню.

По своим характеристикам он гарантированно должен проходить сквозь элементы защиты бронежилета второго класса стойкости. Кстати, эффективная длина ножа – 16 сантиметров. Можно, конечно, сделать и больше, но тогда носить его будет неудобно, а требование Минобороны России таково, что нож солдат должет извлечь не более чем за две секунды.

Если продолжать тему пробиваемости, то можно сказать, что «ратниковский» нож легко берет доски толщиной 20 миллиметров, способен пронзить и металлический лист. А вот резать бумагу он, вопреки стереотипам, не приспособлен: для этого понадобилась бы совершенно иная заточка, которая испортила бы основные характеристики изделия. Угол заточки «ратниковского» клинка – 30–35 градусов. Для армейского штык-ножа это золотая середина. Кстати, винтовочные штыки вообще ничего не резали, их главной задача было только колоть.

В Красной армии ножи «особого назначения» появились перед Великой Отечественной войной. Нож разведчика НА-43 «Вишня», выпущенный отечественной промышленностью в те годы, за свою простоту, надежность и удобство так полюбился в армии, что им до сих пор пользуются некоторые российские спецподразделения. Считается, что это оружие «последнего шанса»: лучшего средства, чем нож, для рукопашного боя пока не придумано.

Прошедший сквозь лед и пламя

Кузнецы Алексей Кирюхин и Евгений Барабанов в программе Алексея Егорова выкуют нож по технологиям прежних времен. Для этого, помимо металла (для него подойдет стальная труба), понадобится напильник c его углеродистой сталью. Обе заготовки соединят с помощью специального порошка – буры (раньше использовали речной песок). Изделие подвергнется и испытаниям на прочность. К слову, нож для «Ратника» тестируют в холодильной камере, где создается экстремально низкая температура. После такого охлаждения клинок не должен быть хрупким.

Убрать хрупкость, придать изделию пластику помогает процесс, который называется «отпуск». Сначала с клинка счищают нагар, потом его снова отправляют в печь и нагревают до цвета «побежалости» – это когда на металле образуются радужные цвета, а кончик ножа становится синеватым. Поймать этот момент – настоящее искусство. И сразу после этого клинок быстро остужают в ледяной воде.

После всех «огненных» работ клинок обрабатывают до блеска напильником, а ручку доводят до совершенства рубанком и шлифовальной бумагой. Конечно, нож, изготовленный в подручной мастерской, не сравнить с промышленным образцом «Ратника», который превосходит даже знаменитый штык-нож от АК. Его уже сейчас называют ножом номер один для российской армии. Технологии, по которым создается этот элемент экипировки «солдата будущего», вобрали в себя лучшие традиции изготовления холодного оружия прежних времен, а сегодня полностью соответствуют требованиям нового времени.

Автор: Дмитрий Сергеев