Коммунаровский рудник в Хакасии ищет 70 работников-вахтовиков

В отделе центра занятости населения в Сорске прошла мини-ярмарка вакансий.

Работу жителям Сорска, посёлков Усть-Бюр и Чарки предлагали представители ПАО «Коммунаровский рудник». Предприятию требуется 70 сотрудников, готовых трудиться в шахте с наземными и подземными комплексами по добыче руды, на участке открытой добычи руды, обогатительной золотоизвлекательной фабрике, хвостохранилище, в автотранспортном цехе и цехе вспомогательного производства. Работодатель предлагает удобный вахтовый режим работы, социальный пакет, проживание в общежитии, питание, обеспечение спецодеждой и обувью, а также средствами индивидуальной защиты, сообщается на сайте правительства Хакасии. На ярмарке семь соискателей договорились с руководством рудника о трудоустройстве, несколько человек пройдёт повторное собеседование.

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