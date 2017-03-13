Кто они, просящие милостыню?

Как они оказались на обочине жизни? Их сгорбленные фигуры почти никто не замечает у входов в супермаркеты, а ведь они просят у общества помощи...

Каждый из нас хотя бы раз встречал человека с протянутой рукой. Кто-то равнодушно кинет на него беглый взгляд, кто вздохнёт с жалостью, а кто и покроется краской гнева. Я понаблюдала за прохожими, и моим достоянием стала вот такая статистика: из десяти человек, прошедших мимо мужчины, просящего милостыню возле супермаркета, мелочь в коробочку бросили четыре человека: две женщины, девушка и девочка. Заметьте, все подающие — женского пола. Два парня прошли мимо, даже не взглянув на страждущего, мама с коляской лишь глянула в его сторону, мужчина с женщиной, между собой общаясь, не удостоили его вниманием, а молодой человек не просто прошёл мимо, а сказал что-то нелицеприятное в адрес «попрошайки».

В коробке Владимира (так зовут мужчину) оказалось 34 рубля.

— Это за полчаса, — пояснил он мне. — Но по-всякому бывает... Скажу одно: на хлеб и некоторые другие продукты хватает.

— А что вынудило вас выйти на улицу и просить помощи?

— Ой, девочка моя, нужно ли тебе это знать? Но если интересно, то расскажу.

Владимир четыре года назад лишился правой ноги: из-за болезни её пришлось ампутировать. С виду старик, но лет ему не так много, просто тяготы жизни сделали своё дело. У мужчины нет ни семьи, ни детей, ни собственного жилья. Он снимает комнату в общежитии за четыре тысячи рублей в месяц, а пособие по инвалидности составляет 8 500. Оставшихся денег не хватает на жизнь. Однако Владимир никого не винит, остаётся доброжелательным и не осуждает тех, кто осуждает его.

Неожиданно для себя я открыла в новом знакомом отличного собеседника, приятного и живого человека.

На следующий день целенаправленно иду на встречу с мужчиной, который изо дня в день сидит на ступеньках другого магазина, положив рядом костыль. Подхожу, представляюсь и подмечаю, что человек молодой. Конечно, у него другая история: упал, нога неудачно подвернулась, и — бац! — сложный перелом... 33-летнему Сергею в 2015-м сделали операцию. Следующее оперативное вмешательство запланировано на март 2017-го. Он не работает, а жить семье с двумя детьми трудно. Нужда и заставила пойти «на паперть».

— Вы всегда здесь сидите? — уточняю я.

— Почти всегда. Раньше сидел возле «Командора» и у входа на рынок, но на меня стали наезжать, пришлось сменить место.

— В нашем городе есть люди, которые держат «нищий бизнес»?

— Да что вы? — улыбается Сергей. — Какой там бизнес? Местные алкаши не хотят сами попрошайничать, вот и дёргают нас. Сижу как-то, подходит один и говорит: «Будешь платить мне налоги — 100 рублей за вечер...» Я встал и ушёл, больше там не появляюсь... От греха подальше, как говорится.

А возле супермаркета сегодня кто-то играет на гитаре. Молодой, отлично одетый парень здорово поёт и отлично играет на инструменте. Что у него-то могло случиться? Подхожу, жду финальные аккорды, замечаю рядом парня и девушку. Объясняю, что мне нужно. Александр (как представился менестрель) на позитиве начал повествование:

— Просто нет работы. Ездил на вахты, но раза три меня обманули, в итоге остался без денег. Вот и подумал: почему бы мне не подарить людям радость, не поднять им настроение в конце рабочего дня? Тем более, что я очень люблю петь и играть на гитаре. Может, кто оценит и подаст немного денег...

— Обычно люди, просящие милостыню, находятся на грани отчаяния. Они угрюмые, грустные, чего не скажешь о вас. Тут ещё и группа поддержки! — удивляюсь я.

— Да, друзья Полина и Костя морально поддерживают меня. А что такого? Мы же не на выпивку и сигареты просим, а на продукты или ещё что-нибудь необходимое. У меня есть девушка, я сейчас немного подзаработаю и в кафе её свожу.

— А как люди реагируют на ваши выступления?

— По-разному. В основном улыбаются, подходят, слушают. Но есть и нетерпимые. Мужик один пробубнил, проходя мимо: «На завод бы шёл работать». Я бы с радостью, да не берут, образования и стажа нет. Я ведь плохого никому не сделал: не хотите — не подавайте, никто не заставляет!

Простившись с Сашей и его друзьями, я пошла домой, размышляя об историях этих людей-невидимок. Верить им или нет — на усмотрение каждого. Но, считаю, было бы намного полезнее, если бы каждый лично поинтересовался у просящих, в чём суть их проблем и как их можно решить, не оставляя людей на произвол судьбы. Ведь чаще всего беспомощность и одиночество попавших в беду вынуждают их протягивать руку. Мелочь есть в карманах каждого из нас, а капельки сострадания — дефицит. Но только доброта спасёт мир, только внимание к бедам ближнего направят наше общество на путь излечения от социальных недугов.

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