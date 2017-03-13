Мозг до старости остается «молодым» – ученые провели исследования и выяснили

«Суперстарики» (superagers) — термин, придуманный неврологом из Чикаго Марселем Месуламом. Так он назвал пожилых людей, чьи память и внимательность не просто лучше, чем должны быть в их годы, а не уступают памяти и внимательности молодых людей 20−30 лет.

Старея, мы начинаем думать медленнее, нам сложнее работать в многозадачном режиме и что-то запоминать. Это связано с истончением коры головного мозга — очень распространенным явлением, сопутствующим старению.

В тестах памяти для людей разного возраста существуют разные нормы — так, если средний 25-летний пациент невролога способен запомнить около 14 слов, то для 75-летнего девять слов уже будут хорошим результатом. Однако распространенное — не значит неизбежное. Как показало исследование ученых из Гарвардской медицинской школы, опубликованное в журнале The Journal of Neuroscience, сохранить толстую кору — и хорошую память — возможно.

Исследователи полагают, что изучение мозга «суперстариков» позволит раскрыть секреты здорового старения мозга и разобраться, что происходит, когда этот процесс идет не так.

«Поняв, что такое здоровое старение мозга, мы сможем выделить биомаркеры для прогнозирования проблем у людей с возрастными заболеваниями, такими как деменция», — говорит Александра Турутуглу, одна из авторов исследования. Проделанная работа — шаг на пути к пониманию того, как некоторые пожилые люди сохраняют способности юношеского мышления и контуры мозга, поддерживающие эти способности. «В предыдущих исследованиях сравнивались старики старше 85 лет и люди среднего возраста, — рассказывает Турутуглу. — Мы же сосредоточились на людях пенсионного возраста, 60−70 лет, и исследовали тех, чей мозг работал как у 20-летних».

Турутуглу и ее команда протестировали группу из 40 участников 60−80 лет и группу из 41 участника 18−35 лет, без неврологических и психических заболеваний. Добровольцы должны были выполнить стандартные тесты на запоминание слов. Среди старших участников 17 выступили так же хорошо, как и молодые, или даже лучше. Изучив результаты их МРТ, исследователи обнаружили, что мозг этих стариков не только функционирует как молодой, но и визуально выглядит так же. Ни возрастом, ни образованием «суперстарики» не отличались принципиально от остальных пожилых участников.

Среди «суперстариков» женщин было больше, чем среди прочих стариков.

Две области мозга у них были в том же состоянии, что и у молодых участников: та, что хранит и восстанавливает информацию, и та, что отвечает за направление внимания и выявление важных деталей. Чем толще были эти регионы, тем лучше была память стариков. Результаты исследования также показали, что размер этих областей коррелирует со способностью к запоминанию. Наиболее сильная корреляция была выявлена в области пересечения этих областей. «Мы считаем, что эффективное взаимодействие между этими областями очень важно для здорового старения мозга», — сообщает Турутуглу. Также у них почти не уменьшился объем гиппокампа, области, отвечающей за переход кратковременной памяти в долговременную.