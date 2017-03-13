«Налога на тунеядство» в Белоруссии: кто вышел на протестные акции?

- Reuters
Восставшая периферия
Даже в период перестройки в провинциальных городах Белоруссии не было заметных уличных акций, теперь же периферия просто кипит. В воскресенье, 12 марта, массовые протесты прошли в Бресте, Бобруйске, Орше и Рогачёве. В субботу — в Пинске, в пятницу — в Молодечно. Все эти выступления сопровождались административными арестами оппозиционных лидеров, профсоюзных активистов, журналистов, видеоблогеров и рядовых участников акций.
Политиков обычно старались задерживать накануне митингов, журналистов и активистов — уже после акций.
Волна протестов в Белоруссии началась 17 февраля, когда в центре Минска тысячи людей вышли на улицы против Декрета №3, предусматривающего уплату так называемого налога на тунеядство. Затем подобные акции прошли в Гомеле, Бресте, Витебске, Бобруйске, Могилёве, Гродно и других уголках страны. В некоторых городах, таких как, например, Брест, Бобруйск и Витебск, они стали еженедельными. Участники выступлений не только требуют полной отмены «декрета о тунеядстве», но и протестуют против ухудшения экономической ситуации, низких зарплат, отсутствия работы, повышения пенсионного возраста, роста цен и тарифов на коммунальные услуги. И везде звучат политические лозунги — призывы к отставке президента и правительства.
«Митинг стихийный, явных лидеров нет. Люди по очереди высказывают претензии. Требуют отмены Декрета №3 и отставки президента», — так чаще всего выглядят сообщения на лентах информагентств.
Отличительная особенность нынешних акций — их спонтанность. На улицы выходят люди, никогда прежде не участвовавшие в мероприятиях оппозиции. Это обескуражило как власть, так и её политических оппонентов, которые пытались возглавить протесты — но во многом безрезультатно.
В то же время протестующие приняли анархистов в чёрных масках за своих — на митинге в Бресте их даже отбили у милиции при попытке задержания (этих анархистов арестовали и осудили на административные сроки позже, следующей ночью). Однако ни разу власти не попытались просто разогнать недовольных, что совершенно нетипично для Белоруссии.
- Reuters
Отыграли назад
Александр Лукашенко после первой волны протестов был вынужден пойти на попятную. На спешно собранном 9 марта «совещании об актуальных вопросах развития страны» он заявил, что «декрет о тунеядстве», в соответствии с которым разослано более 470 тыс. извещений о необходимости уплаты денежного сбора, не является экономическим и финансовым: «Это идеологический, моральный декрет. Никаких больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно — заставить работать тех, кто должен и кто может».
Как это обычно происходит в Белоруссии, глава государства возложил вину за последствия своего решения на чиновников. «Не нашли там своё место и наши депутаты, притом разных уровней, особенно местных советов, — сказал Лукашенко. — Каждый председатель райисполкома, главы администраций в городах, районных администраций — это прежде всего их работа. А контроль — за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще. Мы не должны обижать людей, особенно в это время».
- Reuters
Тем не менее лидер страны был вынужден объявить об изменении Декрета №3. «Сегодня я снимаю требование, чтобы все, кого мы вычленим за первый квартал, платили эти деньги. Не будем за 2016 год взимать деньги с тех, кто должен платить. А кто заплатил — те в 2017-м не будут платить. Если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги, — уточнил Лукашенко. — Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал».
Также президент поручил коренным образом пересмотреть списки людей, обязанных уплатить «сбор на финансирование государственных расходов». «Списки должны быть выверены. Привлечь надо всех — депутатов местных советов, милицию, участковых, спецслужбы — всех привлечь, но составить эти списки. Они должны быть у каждого председателя гор- и райисполкома, глав администраций в областных центрах и в городе Минске. А администрация президента вместе с правительством должна организовать контроль над исполнением этого решения. И не дай бог вам обидеть хоть одного человека», — заявил Лукашенко.
Ещё в конце 2015 года Белорусский институт стратегических исследований опубликовал доклад о теневой экономике, в котором констатировал: почти 50% белорусов имеют недекларируемые доходы, а каждый пятый — полностью трудоустроен «в тени» (речь не идёт о криминале, только о выпадении из поля зрения государства).
Декрет №3 стал попыткой вывести из тени доходы значительной части граждан страны. Однако его реализация провалилась: вместо реальных теневиков требования уплатить денежный сбор получили люди, которые не по своей воле остались без работы и не могут эту работу найти, так как сегодня в белорусской провинции трудоустроиться крайне сложно.
Социальный состав протеста
После сообщения о корректировке Декрета №3 череда акций протеста не прекратилась. Ещё одна особенность прошедших митингов: ни разу милиции не удалось задержать кого-либо во время самого мероприятия. Люди просто вступались и прогоняли милиционеров, нередко силой. Так что все аресты происходили или перед акциями (обычно накануне ночью), или после них, когда люди расходились. Такие локальные стычки с милицией, как и сами протесты в провинциальных городах, — абсолютно новое явление для Белоруссии. Прежде столкновения манифестантов с ОМОНом если и происходили, то только во время крупных митингов в Минске.
Но теперь на улицы вышли люди, которые в корне отличаются от обычных активистов оппозиции — «профессиональных жертв».
«С момента прихода Лукашенко к власти и почти до 2015 года в стране действовал негласный общественный договор. Его суть: власти дают гражданам страны, по выражению Лукашенко, «чарку и шкварку», то есть обеспечивают определённый уровень жизни. А граждане взамен не лезут в политику и голосуют «как надо». Но совершенно несуразным «декретом о тунеядцах» на фоне массовой, но скрытой безработицы власть сама же этот договор и разрушила», — прокомментировал ситуацию корреспонденту RT белорусский эксперт «Вышеградского клуба» Станислав Маринич.
«Неожиданно глава государства оказался в патовой ситуации: на улицы вышел протестовать его собственный (ещё недавно) электорат — простые рабочие и пенсионеры, бюджетники, жители небольших провинциальных городов. Именно эти люди скандируют: «Уходи!» — отмечает Станислав Маринич.
По словам эксперта «Вышеградского клуба», «правоохранительные органы тоже в растерянности. Во-первых, на улицы вышли не активисты оппозиции, не хлипкие интеллигентики, а работяги, которые и сдачи могут дать. Во-вторых, в небольших городках, где все друг друга знают, эти протестующие — соседи, а то и родственники тех самых милиционеров. В этом смысле разгонять массовые акции в Минске даже проще. А в провинции могут быть эксцессы — люди будут вступаться за своих».
Специалисты агентства «Навіны» провели анализ народных выступлений и пришли к выводу: раз вслед за арестами лидеров оппозиции протесты не прекратились, значит, они имеют совершенно иную природу и не сводятся к традиционному противостоянию властей и их политических противников.
Что дальше?
В скором времени протесты вернутся в Минск. Сейчас запланированы две крупные акции: 15 марта (в День Конституции) и 25 марта (в так называемый День Воли — главный день выступлений националистической оппозиции). Правоохранительные органы смогли «выключить» большинство оппозиционных лидеров, арестовав их и осудив на традиционные 15 суток.
- Глава движения «За свободу» Юрий Губаревич (слева) и лидер Объединённой гражданской партии Анатолий Лебедько (справа) — известные в Белоруссии оппозиционеры, получившие по 15 суток ареста в результате акции протеста в городе Молодечно
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Но некоторые — например, известный уличный боец Николай Статкевич — сейчас скрываются от превентивных арестов за рубежом, чтобы попасть на митинги 25 марта. К тому же стало очевидно, что теперь люди успешно самоорганизуются и без участия «титульной» оппозиции. Наблюдатели сходятся во мнении, что могут повториться события 19 декабря 2010 года, когда протест против фальсификаций на президентских выборах перерос в массовые беспорядки в центре Минска.
Но если тогда у власти хватило ресурсов, чтобы подавить выступления (за решётку отправились более 700 человек и почти все соперники Лукашенко на выборах), то теперь ситуация далеко не так однозначна. Во-первых, сменился социальный состав протестующих, и «новые протестанты» настроены куда более решительно. Во-вторых, силовое подавление акции 15 марта может спровоцировать намного больший размах мероприятия 25-го. И в-третьих, по-прежнему непонятно, как остановить недовольство в провинции, где выступления уже приобрели характер лесного пожара.
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