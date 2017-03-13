Несчастные западные больные «чемпионы» против накачанной анаболиками Исинбаевой и других

Вы, скорее всего уже подзабыли, бешеный ритм современной жизни этому способствует: но много наших спортсменов отстранили от Олимпиады в Рио. Мало того, параолимпийскую сборную РФ не пустили всем составом. Мало того, отбирают целые соревнования, а также всем русским повесили клеймо "допинг". Однако, не так давно пришла ответка от "русских хаккеров" - которые вскрыли переписку Макларена с ВАДА. Кроме того, чуть позже и ВАДА высказалась, что доказательств малова-то в "расследованиях".

Конечно, очень обидно за нашу Марию Шарапову, очень обидно за Елену Исинбаеву, которая имела все шансы закончить карьеру трехкратной олимпийской чемпионкой. Вообще, за наших мы переживаем, безусловно, как за себя. Но, удивительным образом, разовая акция против именно наших спортсменов показала, что представители "западных партнеров" имеют проблем больше, чем мы! И если, сейчас, по их просьбе - бороться с "допингом" (особенно, как они "боролись" против нас) - рекордов у них больше может и не быть. Совсем не быть. Они даже в этом признаются сами!

Шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген призналась, что в случае запрета в спорте лекарств от астмы многие атлеты будут вынуждены завершить карьеру. Слова Бьорген в очередной раз приоткрыли завесу тайны скандинавских «астматиков», которая давно уже не является секретом.

«Если все мы, у кого есть астма, не сможем принимать лекарства, у многих начнутся проблемы с лёгкими. Думаю, многие лыжники завершат карьеру, если эти препараты запретят», — цитирует Бьорген NRK.

Также норвежка рассказала, что надзор за употреблением спортсменами различного рода препаратов в последнее время серьёзно ужесточился.



О, спорт - ты мир! Мать твою! Выясняется и уже не на уровне анекдотов - что шестикратных олимпийских чемпионов самое время госпитализировать, но уж никак не выпускать на лыжню. Где же ты, наш друг Макларен, где честнейший журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт! Куда смотрит WADA, которая год назад кичилась принципами порядочности, честности и соревновательности - при этом, раздавая направо и налево, но строго "своим", запрещенные препараты в "террапевтических" целях.



Хакеры выложили в сеть документы: сестры Уильямс и гимнастка Симона Байлз принимали допинг с разрешения WADA

Собственно, ведь нас уже ничего это давно - не удивляет. Если у нас агрессивные ракеты в Калиниграде, то у них ненаступательная ПРО и ласковые оборонительные танки США в Прибалтике. Если у нас вечно врущие канал RT и радио Sputnik, то у них образец журналистики - CNN (которая просто проигноривала слив Викиликс против ЦРУ). Если у нас спортсмены потребляют ужасный мельдоний и поэтому их надо, на всякий случай, отстранить от всех соревнований, то у них - все законно и строго по разрешению. Я уж молчу, про нашу недемократичную демократию и тот бардак, что творится до сих пор в США после выборов. И тот, кстати, что творится с войной компроматов во Франции, когда Фийона и Ле Пен мочат, а от Макрона отлетает (и никто сильно не парится).

Во всей это ситуации мне нравится одно - публичность. Поддерживать сказку про честнейший Запад стало нереально. А на репутации у них с распада СССР, да и до него - держалось все. Огромный кредит доверия, кстати, они исчерпали не только в наших душах. Китай, Индия и другие - "не цивилизованные" страны смотрят на это дело и, уверен, делают выводы. Причем не только на уровне политиков, но и на уровне простых граждан.



А шоу с "допингами" - я так понимаю, продолжаться будет еще долго-долго. Вот и поглядим на принципы порядочности. Кстати, вспомнил:



17-летний Беггс находится в процессе превращения из девушки в юношу и принимает тестостерон. Перед ним стоял выбор, против каких спортсменов выступать — мужского или женского пола. Беггс предпочел состязаться с девушками и победил в каждой из схваток.