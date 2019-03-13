Обнародован тизер американского мини-сериала «Чернобыль» (видео)

13.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Обнародован тизер американского мини-сериала "Чернобыль" (видео)
Американский телеканал HBO обнародовал тизер мини-сериала "Чернобыль", посвященного аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Главные роли сыграют актеры Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон.

Премьера сериала запланирована на май 2019 года.

На Чернобыльской станции 26 апреля 1986 года взорвался четвертый энергоблок. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

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