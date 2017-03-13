Плата за тепло для домов без счетчиков в Хакасии уменьшится

Жители Черногорска пожаловались в Госжилинспекцию Хакасии на увеличение платы за отопление за февраль.

ООО «Хакасский ТЭК» выставило потребителям, которые живут в домах без приборов учета, суммы за тепло с повышающим коэффициентом 1,5. Плата по сравнению с прошлым месяцем выросла на 50 процентов. С 1 января 2017 года повышающий коэффициент к нормативам потребления коммунальных услуг в таких домах законодательно составил 1,5, подтвердили в госжилинспекции. Поэтому ООО «Хакасский ТЭК» действовало законно. Однако 27 февраля 2017 года принято постановление правительства Российской Федерации, которое отменяет коэффициент с 1 января этого года. Поэтому ресурсникам Черногорска придется провести перерасчет платы за тепло для потребителей.

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