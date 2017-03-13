Покушение на Захарченко и Безлера. Диверсант из ВСУ «раскололся» на допросе





Украинские диверсанты причастные к террористическим актам на территории ДНР и ЛНР продолжают давать показания.На сей раз всплыли подробности по подготовке покушений на Захарченко и Безлера.



Задержанный в ЛНР майор спецназа ВСУ Сергей Иванчук рассказал о подготовке Службой безопасности Украины теракта против главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом Иванчук рассказал в ходе допроса в МГБ ЛНР. Иванчук входил в состав сети диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), обезвреженных сотрудниками правоохранительных органов ЛНР. Диверсант уже сознался в причастности к убийству начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко.







«Мне предлагали задачи по Донецкой Народной Республике. Беседа проходила в здании СБУ управления Самбуцкого. Нам ставили задачу по «Специалисту» (начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко- примечание ЛИЦ), (также) сотрудник СБУ, лысоватый такой, я его не знаю, спрашивал, можем ли мы выполнить задачи по Донецкой Народной Республике — это подрыв машины главы ДНР по маршруту следования на пункт пропуска «Успенка»; Также он отметил, что одной из задач диверсанта было «втереться» в доверие к командиру батальона ДНР «Сомали» Михаилу Толстых с позывным «Гиви».







Ранее в МГБ ЛНР сообщили о том, что к убийству Толстых причастны военнослужащие восьмого полка Сил специальных операций ВСУ, службу в котором проходил Иванчук.Задержанный МГБ ЛНР украинский диверсант майор ВСУ Сергей Иванчук рассказал, что СБУ готовила покушение на одного из лидеров донбасского ополчения Игоря Безлера с позывным «Бес».

