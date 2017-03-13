Предпринимателям Хакасии присвоили категорию экологической опасности

13.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Хакасии созданы реестры объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.


 

 

 На сегодня  в минприроды Хакасии поступило около 600 заявлений для постановки на учет. Внесено в реестр 222 объекта.  В зависимости от  воздействия на окружающую среду  их поделили на четыре категории, сообщили в минприроды республики. Объекты, оказывающие значительное негативное воздействие, включены в федеральный реестр. Ко второй категории отнесено 10 объектов, оказывающих умеренное негативное влияние. К третьей категории причислено 155 объектов, оказывающих незначительный вред. К четвертой категории-  те, чье влияние  минимально, - это  57  объектов.

- Основная наша задача – сформировать базу объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе потенциальных плательщиков платы в бюджеты, - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Алексей Сиорпас.

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