Предпринимателям Хакасии присвоили категорию экологической опасности

В Хакасии созданы реестры объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.





На сегодня в минприроды Хакасии поступило около 600 заявлений для постановки на учет. Внесено в реестр 222 объекта. В зависимости от воздействия на окружающую среду их поделили на четыре категории, сообщили в минприроды республики. Объекты, оказывающие значительное негативное воздействие, включены в федеральный реестр. Ко второй категории отнесено 10 объектов, оказывающих умеренное негативное влияние. К третьей категории причислено 155 объектов, оказывающих незначительный вред. К четвертой категории- те, чье влияние минимально, - это 57 объектов.

- Основная наша задача – сформировать базу объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе потенциальных плательщиков платы в бюджеты, - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Алексей Сиорпас.

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