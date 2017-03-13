Председатель Хакасского отделения «Матери России» посетила всероссийскую конференцию

Татьяна Чудинова, возглавляющая Хакасское отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» побывала в Москве на всероссийской конференции. В работе форума приняли участие 123 делегата из 63 регионов страны. Участницы обсудили тему «Будущее России в руках матерей».

По словам делегата из Хакасии Татьяны Чудиновой, на встрече была принята резолюция, внесены изменения в Устав движения, избран президиум и Председатель движения - Валентина Петренко. Кроме того, на конференции был вручен сертификат, согласно которому, самому крупному алмазу Якутии весом более 21 грамма присвоено имя «Матери России» по инициативе Главы Республики Якутия, сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты РХ. В Хакасии отделение «Матерей России» действует уже три года. Те, кто желает войти в состав движения, могут обращаться по тел.: 8(3902) 27-81-03 (Татьяна Павловна Чудинова, председатель республиканского отделения).

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







