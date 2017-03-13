Росгвардия с 13 марта приведена в полную боеготовность

В Росгвардии проходит первая в ее истории внезапная проверка боеготовности. Она с 13 марта стартовала в Центральном федеральном округе и будет продолжена в других федеральных округах по распоряжению директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова.

При проверке отрабатывается комплекс мероприятий усиления охраны особо важных государственных объектов энергетики, промышленности и транспорта, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии. Кроме того, практически отрабатываются вопросы мобилизационной подготовки.

Все привлеченные к внезапной проверке части и подразделения своевременно приступили к выполнению задач. Во время проверки проведен комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам вблизи охраняемых Росгвардией объектов. Действия по нейтрализации потенциальных террористов подразделения оперативного назначения, спецназа и разведки Росгвардии проходят с использованием специальной и бронированной техники.

При этом в Росгвардии обратились к владельцам автомобильного транспорта. Их призвали быть внимательными при движении на трассах, по которым передвигаются свершающие марш-броски в учебные центры и на полигоны войсковые колонны.