Россия – страна возможностей. Время-вперёд! Выпуск № 234

«Время-вперёд!» – это еженедельная программа о позитивных новостях из жизни страны. Мы устали от шумных телевизионных ток-шоу, пустой говорильни и деструктивной пропаганды в адрес нашей страны. Каждый день нам вдалбливают в голову установку на саморазрушение – «Россия деградирует, Россия является отсталой страной, у России никогда ничего не получится». Так нас лишают веры в собственные силы и убивают наше будущее. Мы знаем, что мы лучше, чем сами привыкли о себе думать. В наших выпусках только правда. В наших выпусках только позитив. В наших выпусках только движение вперёд! Присоединяйтесь к нашему сообществу!



