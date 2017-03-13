Россия заберет деньги у США и профинансирует ими российский экспорт

Россия может перенаправить часть своих валютных резервов на кредитование покупателей российских экспортных товаров и услуг. Для этого могут быть использованы средства, которые сейчас размещены в американских казначейских облигациях — на конец прошлого года эта сумма составляла $86,1 млрд.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития с участием АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) разработать предложения по обеспечению конкурентоспособных условий кредитования иностранных покупателей товаров и услуг российского производства, в том числе с использованием государственных финансовых активов в иностранной валюте.

Источник «Газеты.Ru» в правительстве пояснил, что западные экспортно-импортные банки дают кредиты под экспортные поставки, отталкиваясь от минимального уровня ставок (так называемые CIRR, которые для евро сейчас составляют от 0,3 до 1% годовых).

Для российских банков, предоставляющих экспортное финансирование (Росэксимбанк, ВЭБ), отсутствуют дешевые источники фондирования, а значит, предоставляемые ими ресурсы дороги и неконкурентоспособны.

При этом резервы Минфина размещаются по ставкам Libor и даже ниже в американские и европейские долговые бумаги. Источник «Газеты.Ru» отмечает, что часть этих средств может быть перенаправлена на фондирование отечественных кредитных институтов, поддерживающих экспорт.

На конец декабря 2016 года Россия держала казначейских облигаций США на $86,1 млрд. По сравнению с декабрем 2015 года этот портфель уменьшился на $6 млрд, или на 6,5%, сообщало информагентство RNS.

При этом Россия по объему вложений в американские госбумаги значительно отстает от Японии и Китая, которым по итогам декабря прошлого года принадлежало облигаций на $1,09 трлн и $1,06 трлн соответственно.

Политику хранения денег в долговых обязательствах США регулярно критикуют экономисты, такие как советник президента Сергей Глазьев. Они полагают, что таким образом Россия финансирует развитие американской, а не российской экономики.

Сейчас правительство ставит задачу увеличить долю несырьевого экспорта. Премьер-министр Дмитрий Медведев даже говорил недавно об «экспортной экспансии».

«Наша промышленность должна быть конкурентоспособной, товары, производимые нашей промышленностью, должны пользоваться спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Мы обязаны создать все условия для так называемой экспортной экспансии. Для этого продукция должна быть качественной и доступной по цене — как по внутренним ценам, так и на экспортных рынках», — сказал премьер-министр.

Россия достаточно активно использует механизм предоставления кредитов зарубежным покупателям отечественных товаров и услуг. Например, многие атомные электростанции строятся на российские кредиты.

Индии предоставлен кредит в $3,4 млрд на строительство АЭС «Куданкулам». Египту в течение 13 лет будет предоставлено $25 млрд на сооружение первой в стране АЭС, Бангладеш одобрена кредитная линия на $11,38 млрд.

Ирану в прошлом году решено предоставить кредит в $2,5 млрд на электрификацию железнодорожной линии Гармсар-Инче Бурун и строительство ТЭС в Бандар-Аббасе. Эти работы будут вести российские компании.

Суммы большие, а возможностей для расширения подобных операций немного. Свободных денег на увеличение объемов экспортных кредитов в федеральном бюджете нет, в ближайшие три года он будет верстаться с дефицитом. В этом году, как ожидается, превышение расходов над доходами составит около 3% ВВП.

Перенаправление части ресурсов из американских бумаг на фондирование наших институтов в валюте под внешние кредиты, с одной стороны, решает эту проблему, с другой – не нарушает макроэкономических принципов, говорит источник «Газеты.Ru».

Пока неизвестно, о каком объеме средств, которые могут быть изъяты из казначейских облигаций США, идет речь. Минфин, Минэкономразвития и РЭЦ должны представить свои предложения до 5 апреля этого года.